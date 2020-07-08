الهاتف OnePlus Nord سيأتي مع كاميرا أساسية بدقة 48MP تدعم تقنية تثبيت الصورة OIS

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف OnePlus Nord سيصل في اليوم 21 من شهر يوليو الجاري، ولقد بدأنا فعلاً في الحصول على صورة أوضح حول مواصفاته التقنية الرئيسية. التقرير الأحدث يأتي من مقابلة مع المؤسس المشارك لشركة OnePlus، السيد Carl Pei والذي كشف لنا عن بعض التفاصيل حول الكاميرا الخلفية الرباعية للهاتف. ووفقا له، فإن الهاتف OnePlus Nord سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تدعم كذلك تقنية تثبيت الصورة لمنع الإهتزاز والمعروفة إختصارًا بإسم OIS.

وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف OnePlus Nord، فقد تردد في الفترة الماضية أنها ستشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبطارية بسعة 4300mAh.

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وبغض النظر عن المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن الهاتف OnePlus Nord سيُكلف 24999 روبية هندية في الهند، وهو ما يُعادل 330 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.