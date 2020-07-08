من جديد.. اتهام أمريكي لـ”تيك توك” بانتهاك خصوصية الأطفال

قال مصدران إن لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل في الولايات المتحدة تحققان في مزاعم أن تطبيق تيك توك، تقاعس عن الالتزام باتفاق أبرم في 2019 بهدف حماية خصوصية الأطفال.

وأضاف مسؤول في مجموعة للسياسة التقنية في ماساتشوستس، ومصدر آخر إنهما شاركا في مؤتمرات عبر الهاتف منفصلة مع مسؤولي لجنة التجارة الاتحادية، ووزارة العدل لمناقشة اتهامات بأن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة تقاعس عن الالتزام بالاتفاق المعلن في فبراير/ شباط 2019.

وطلب مركز الديمقراطية الرقمية وحملة من أجل طفولة خالية من التجارة وآخرون في مايو/ أيار من لجنة التجارة الاتحادية النظر في مزاعم عدم قيام تيك توك بحذف مقاطع الفيديو، والمعلومات الشخصية لمستخدمين عمرهم 13 عاما أو أقل كما تم الاتفاق على ذلك، ضمن انتهاكات أخرى.

وأوضح متحدث باسم تيك توك بأنهم يأخذون “السلامة على محمل الجد لجميع مستخدمينا، وفي الولايات المتحدة “يستوعبون المستخدمين تحت سن 13 عاما في تجربة تطبيق محدودة تقدم حماية إضافية للأمان والخصوصية مصممة خصيصا للمستخدمين الأصغر سنا”.

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وكان خبير في الأمن السيبراني قد حذر من أن تطبيق “تيك توك” الشهير “يتجسس” على الملايين من مستخدمي أجهزة “آيفون”، وينسخ كل ما يكتبون.

وقال زاك هوفمان، وهو خبير متخصص في الأمن والمراقبة الإلكترونية إن شركة أبل أصلحت مشكلة خطيرة في نظام تشغيل “آي أوه إس 14” (iOS 14) الجديد، المقرر طرحه الخريف المقبل، تتيح للتطبيقات الوصول إلى الحافظة سرا على أجهزة المستخدمين.

وأضاف في تقرير نشرته مجلة “فوربس” الأمريكية، أنه بمجرد إصدار نظام التشغيل الجديد، سيجري تحذير المستخدمين كلما قرأ تطبيق آخر شيء تم نسخه إلى الحافظة.

وأشار هوفمان إلى أنه حذر في وقت سابق من هذا العام، من أن هذه المشكلة تعد أكثر من مجرد خطر نظري بالنسبة للمستخدمين، لا سيما يعد اكتشاف عدد كبير من التطبيقات التي تسيء إلى خصوصيتهم بهذه الطريقة.