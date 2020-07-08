تكنولوجيا: تسريبات AnTuTu تكشف عن دعم هاتف Lenovo Legion لجودة عرض FHD Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف لينوفو المخصص للألعاب Lenovo Legion في قاعدة بيانات AnTuTu اليوم، حيث كشف عن تفاصيل جديدة حول هذا الإصدار الذي يدعم جودة عرض FHD Plus.

تستعد شركة لينوفو لإطلاق أول إصدار من الهواتف المخصصة للألعاب لاحقاً هذا الشهر، ولقد ظهر هاتف Lenovo Legion في AnTuTu بنموذج رقم L79031، بدقة عرض 2340 في 1080 بيكسل في الشاشة، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

كما يظهر هاتف Lenovo Legion في التسريبات بسرعة أعلى مع نموذج جديد من رقاقة معالج Snapdragon 865 حيث تصل سرعة المعالجة إلى 3.09GHz بينما يدعم النموذج الحالي من المعالج سرعة 2.84GHz، لذا من المتوقع أن يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus.

ولقد سجل هاتف Lenovo Legion في إختبارات AnTuTu عدد 648871 نقطة في الآداء، مع تحسينات بنسبة 13% في آداء كرت الشاشة مقارنة بمعالج Snapdragon 865 الحالي، وذلك لدعم تجربة ألعاب أفضل، أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بمعدل تحديث 144Hz في الشاشة.

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كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Lenovo Legion يأتي بذاكرة عشوائية LPDDR5، مع سعة تخزين في UFS 3.1 وهي أعلى مواصفات في الهواتف المخصصة للألعاب.

يذكر أن هاتف Lenovo Legion يضم كاميرة خلفية مزدوجة تتوسط الجهة الخلفية من الهاتف، مع واجهة تدعم الوضع الأفقي في التصوير، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي منبثقة من الحافة الطويلة للهاتف، أيضاً تشير بعض التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 90W، كما يضم محركات للإهتزاز، واثنان من منافذ USB-C.

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