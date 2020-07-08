تقرير جديد يكشف لنا عن موعد طرح Galaxy Note 20 Series في الأسواق

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت التقارير السابقة صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل، ولكن ماذا عن موعد إطلاق هذه التشكيلة في الأسواق؟ حسنًا، يبدو أن ذلك سيحدث في نفس الشهر.

في الواقع، لقد صدر الآن تقرير جديد من وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ETNews يفيد أن شركة سامسونج تعتزم عرض الهاتفين Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 للبيع بشكل رسمي إبتداءً من 21 أغسطس، وهو ما يعني يوم الجمعة ما قبل الأخير من الشهر، وهو ما يتماشى مع ما قامت به سامسونج في العام الماضي مع تشكيلة Galaxy Note 10 Series بعدما أنفقت بضعة أسابيع في الطلبات المسبقة.

هذا التاريخ يخص السوق الكوري الجنوبي، ولكن هناك إحتمال كبير أن تقوم شركة سامسونج في نفس اليوم بإطلاق الهاتفين Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 في المزيد من الأسواق الكبرى حول العالم، بما في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وبغض النظر عن تشكيلة Galaxy Note 20 Series، فنحن لا ندري ما إذا كانت سامسونج ستعرض Galaxy Z Flip 5G و Galaxy Fold 2 للبيع في نفس اليوم أو ما إذا كانت ستُطلقهما في وقت لاحق.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد كشفت لنا أن الهاتفين Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 سيكونا أول من يستخدم تقنية قراءة بصمات الأصابع Qualcomm 3D Sonic Max الجديدة من كوالكوم.

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هذه التقنية الجديدة تسمح بإنشاء مساحة إستشعار أكبر بنحو ×17 من قبل، وتغطي 20mm×30mm علمًا أن المستشعرات الحالية تغطي مساحة 4mm×9mm فقط. وتجدر الإشارة إلى أنه يُمكن للمستشعر Qualcomm 3D Sonic Max الجديد مسح بصمتين في آن واحد، مما يزيد من مستوى الأمان الذي يقدمه النظام.

وبالعودة إلى التقارير السابقة كذلك، فقد كشفت لنا أن الهاتف +Galaxy Note 20 سيضم شاشة أكبر بقليل مقارنة مع +Galaxy Note 10 الحالي يبلغ حجمها 6.87 إنش مع الإحتفاظ بالدقة البالغة +QuadHD وبكثافة البكسلات البالغة 497 بكسل في كل إنش.

أما بالنسبة للهاتف Galaxy Note 20، فقد كشف لنا تسريب الأمس أن هذا الهاتف سيضم شاشة بحجم 6.42 إنش وبدقة +FullHD. ويُشاع بأن شاشة OLED المستخدمة في الهاتف +Galaxy Note 20 سيتم إنتاجها بإستخدام تقنية LTPO، وهي التقنية التي من شأنها أن توفر الطاقة بنسبة 15 في المئة مقارنة مع تقنية LTPS التي سيتم إستخدامها في شاشة الهاتف Galaxy Note 20. وتم رصد تقنية LTPO لأول مرة في Apple Watch Series 4، ولكن قررت سامسونج إستخدام شاشة LTPO لأول مرة في الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2.

يبدو أيضًا أن الهاتف Galaxy Note 20 سيُفوت قطار معدل التحديث العالي، وسيأتي مع شاشة قادرة على بلوغ 60Hz على مستوى معدل التحديث. من ناحية أخرى، سيكون الهاتف +Galaxy Note 20 قادرًا على بلوغ معدل التحديث السلس 120Hz.