LG تعمل على هواتف متوسطة جديدة متوافقة مع 5G، بما في ذلك LG Q92 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة LG بتسجيل ما يصل إلى 13 علامة تجارية من أجل هواتفها الذكية التي ستشكل جزءًا من سلسلة هواتف LG Q Series في شهر مايو الماضي. الآن، أصبح من الواضح أن بعضًا من هذه الهواتف الذكية ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G بعد ظهور المزيد من التفاصيل. على وجه التحديد، الهاتف LG Q92 5G سيكون على الأرجح البديل الأرخص للهاتف LG Velvet 5G.

يبدو أنه كان من المفترض أن يصل هذا الهاتف إلى السوق تحت إسم LG Q9 2020 5G في البداية، ولكن قررت الشركة تغيير رأيها. وبالإضافة إلى ذلك، إذا نظرت إلى قائمة الأسماء فمن الواضح أنه ستكون هناك أجهزة من أجل شركات الإتصالات الكورية الجنوبية Korea Telecom و +LG U.

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العلامات التجارية الجديدة تغطي جزءًا كبيرًا من سلسلة هواتف LG Q Series بدءًا من LG Q3x وصولاً إلى LG Q9x. هذا يشمل LG Q93، والذي قد يكون طراز العام المقبل في حالة إذا كان نظام التسمية منطقي.