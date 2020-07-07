تكنولوجيا: وان بلس تؤكد رسمياً على موعد الإعلان عن هاتف OnePlus Nord في 21 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة وان بلس رسمياً اليوم على موعد الحدث القادم في 21 من يوليو الجاري للإعلان الرسمي عن هاتف OnePlus Nord.

تكشف وان بلس النقاب عن هاتف OnePlus Nord المميز بالتكلفة المنخفضة مقارنة بإصدارات الشركة لاحقاً هذا الشهر، حيث ينطلق الهاتف في كلاً من أسواق أوروبا والهند في البداية.

شغل هاتف OnePlus Nord العديد من التسريبات والإعلانات التشويقية خلال الفترة الماضية، كما قدمت وان بلس فيلم وثائقي تستعرض من خلاله مراحل تطوير هذا الإصدار.

ولقد أرسلت شركة وان بلس دعوات رسمية للحدث المقبل، والذي تتيح من خلاله للحاضرين الحصول على تجربة عملية لهاتف OnePlus Nord بتقنية الواقع المعزز AR، على أن يتم مسح رمز QR للدعوات.

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وتعد هذه المرة الثانية التي تستخدم فيها وان بلس تقنية العالم الإفتراضي لإستعراض مميزات إصدارات الشركة، حيث قدمت هاتف OnePlus 2 في حدث بالواقع الإفتراضي خلال 2015، بينما تستخدم الشركة تقنية الواقع المعزز لإستعراض هاتف OnePlus Nord في الحدث.

ولقد كشفت الإعلانات التشويقية التي جاءت حتى الآن عن أن هاتف OnePlus Nord يأتي قريباً برقاقة معالج Snapdragon 765G 5G مع سعر أقل من 500 دولار.

كما كشفت صور حية لهاتف OnePlus Nord عن تصميم يضم كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، ومن المتوقع أن يضم الهاتف شاشة OLED بحجم 6.55 إنش، كما يدعم معدل تحديث 90Hz، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يأتي بسعة بطارية 4300 mAh تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

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