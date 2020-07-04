تكنولوجيا: Redmi تقدم هاتفها المرتقب Redmi K30 Ultra بمعالج Dimensity وكاميرة periscope

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر أحد مطوري XDA عن خطط شركة Redmi لإطلاق هاتف Redmi K30 Ultra برقاقة معالج Dimensity من MediaTek وكاميرة سيلفي periscope.
أكدت تسريبات جديدة على أن شركة Redmi تستعد لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Redmi K30 قريباً، والذي كشف عنه في التعليمات البرمجية لواجهة MIUI 12 بعنوان Redmi K30 Ultra.
ولقد رصد هاتف Redmi K30 Ultra في التسريبات برمز cezanne، كما كشفت التسريبات عن دعم الهاتف لإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، كما يضم كاميرة سيلفي بتصميم منبثق، أيضاً يأتي المستشعر الرئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل.
أيضاً تدعم Redmi هذا الإصدار برقاقة معالج MediaTek من سلسلة معالجات Dimensity، ومن المتوقع أن تكون الرقاقة المستخدمة في هذا الإصدار Dimensity 1000 التي تدعم الإتصال بشبكات 5G.
كما أشار مطور XDA إلى أن هذا الإصدار قد يكون هاتف Redmi الذي أشير إليه في تقرير سابق من Digital Chat Station، والذي يدعم معدل تحديث 144Hz في الشاشة ويأتي برقاقة معالج Dimensity 1000، مع مستشعر IMX686 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، والذي يأتي بكاميرة periscope أمامية منبثقة.
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