شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يساوم المستخدمين لإضافة زر التعديل على التغريدات بشرط ارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يثير تويتر فكرة إضافة زر التعديل أخيرا إلى النظام الأساسي، ولكن فقط إذا كان الجميع يرتدون كمامة، فيعرف تويتر أن زر التعديل هو أكثر ميزة مطلوبة عبر الإنترنت وتستخدمه الشركة الآن للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا ، وفي تغريدة كتب موقع التواصل الاجتماعي: "يمكنك الحصول على زر التعديل، عندما يرتدي الجميع قناعًا".

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم نشر المنشور خلال ساعات أكثر من 650،000 مرة، ويبدو أن بعض المستخدمين متحمسون، بينما يعارض البعض الآخر فكرة ارتداء قناع قائلين إنهم يفضلون عدم الاختناق.

ناقش الرئيس التنفيذي جاك دورسي إضافة زر التعديل منذ عام 2016 ، لكنه لم يؤكد الميزة بعد، ففي عام 2018، اقترح دورسي أنه إذا تمت إضافة الزر، فسيتم تصميمه على الأرجح لتصحيح الأخطاء الإملائية.

وتعرضت الشركة للكثير من الجدل عندما ذكر الميزة لأول مرة، حيث أشار الكثيرون إلى أنه يمكن استخدامها لتغيير معنى التغريدات المشتركة بالفعل.

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ووجه البعض سؤال فى وقت سابق من هذا العام لدورسى، عما إذا كان سيكون هناك زر تعديل لتويتر في عام 2020 ، فأجاب: "الإجابة هي لا".

ويقول دورسي، إن هناك أسبابًا جيدة لتعديل التغريدات، مثل إصلاح الأخطاء المطبعية والروابط المعطلة، ولكن أيضًا هناك بعض التطبيقات الضارة، مثل تحرير المحتوى لتضليل الناس.

وعلى الرغم من أنها الميزة الأكثر طلبًا، لا يبدو أن تويتر يستسلم لمستخدميه، فإن التغريدة التي تم نشرها جاء فيها أنه على الجميع ارتداء الكمامة وهو أمرا ليس بسهل إطلاقا وقد أكد الجميع بمعنى جميع المستخدمين حرفيا.

قد يكون تويتر أثار فكرة زر التعديل في مقابل الأشخاص الذين يرتدون الأقنعة، للتوعية بسبب انتشار الفيروس، وردت إحدى مستخدمي تويتر قائلة إنها "تفضل ألا تختنق" بدلاً من زر التعديل، فيما يرحب بعض المستخدمين الآخرين بالتحدي ويدعون الجميع إلى ارتداء قناع.