تكنولوجيا: شاومي تكشف النقاب عن جهاز تلفاز Mi TV Master بشاشة OLED 4K وحجم 65 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي رسمياً عن جهاز تلفاز Mi TV Master الذي يتميز بشاشة OLED بجودة عرض 4K ويأتي بحجم 65 إنش بسعر 1840 دولار.

بدأت الشركات الصينية في تنافس جديد في سوق أجهزة التلفاز الذكية، حيث قدمت وان بلس مؤخراً إصدارات جديدة من أجهزة التلفاز الذكية ذات التكلفة المنخفضة، واليوم تقدم شاومي إصدار جديد لسوق أجهزة التلفاز من خلال Mi TV Master.

يأتي جهاز Mi TV Master بشاشة OLED مميزة بحجم 65 إنش ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم الجهاز نمط تلقائي لتحسين سرعة الإستجابة في الشاشة إلى 1مللي ثانية، أيضاً تتميز الشاشة بدعم ألوان DCI-P3 gamut بنسبة 98.5%، مع نسبة سطوع 1000 nits، كما تدعم الشاشة زاوية عرض 178 درجة، وتأتي بتقنية Dolby Vision.

وتقدم شاومي جهاز Mi TV Master بتصميم يتميز بحواف بسماكة 4.6مم، حيث تشغل الشاشة نسبة 98.8% من إطار الجهاز، أيضاً يأتي الجهاز بنمط خاص بالألعاب، مع تقنية شاومي MEMC لتعويض الحركة وخفض التشويش، كما تعمل تقنية شبكة APU العصبية على ضبط جودة الصورة الديناميكية على مستوى البيكسل، مع تحسينات تصل إلى 20 في جودة الصور، وعدد 5 من الإعدادات المسبقة للمشهد.

Advertisements

أيضاً تقدم شاومي جهاز Mi TV Master بمواصفات مميزة في الصوتيات، حيث يضم اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 12.5W في جهتي الجهاز، واثنان من مكبرات صوتية بقدرة 10W لصوت متعدد الأبعاد، ومضخم صوتي 20W بتردد فائق الإنخفاض 50 Hz، كما يدعم الجهاز تقنية Dolby Audio، و DTS، أيضاً يضم الجهاز عدد 4 من الميكروفونات لدعم مساعد شاومي الرقمي Xiao AI.

وتدعم شاومي جهاز Mi TV Master بمعالج Mediatek MT9650 رباعي الأنوية، مع كرت شاشة Mali-G52 MC1، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يأتي الجهاز بثلاثة من منافذ HDMI، و2 من منافذ USB، و S/PDIF، و LAN، ويدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac بتردد 2.4 GHz و 5 GHz، أيضاً يدعم البلوتوث 5.0.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز Mi TV Master بدقة 4K وشاشة OLED للحجز المسبق من 8 إلى 10 من يوليو في السوق الصيني بسعر 1840 دولار.

المصدر

اعلان





