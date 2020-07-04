Galaxy Tab A 10.1 2019 و Galaxy Tab A 8.0 2019 يبدأن بتلقي تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - لوحيات الأندرويد الإقتصادية لا تزال موجودة، وسلسلة Galaxy Tab A Series هي واحدة من أشهر هذه اللوحيات. والآن تواصل شركة سامسونج ترقية أجهزتها المحمولة إلى Android 10 بحيث بدأت اليوم بإصدار هذا التحديث لبعض من هذه الأجهزة اللوحية الإقتصادية، ويتعلق الأمر هنا بكل من Galaxy Tab A 10.1 2019 و Galaxy Tab A 8.0 2019.

طرازات LTE من هذه الأجهزة اللوحية بدأت بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0. وبالنسبة لتحديث Android 10 الخاص بالجهاز اللوحي Galaxy Tab A 10.1، فهو يحمل الإصدار T515XXU4BTFK، في حين يحمل التحديث الخاص بالجهاز اللوحي Galaxy Tab A 8.0 الإصدار P205DXU5BTFB. وكما يتوقع الجميع، فهذا التحديث يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في إصدارها الجديد من الأندرويد، ويجلب معه كذلك واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر يوليو.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الجهاز اللوحي الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات جهازك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.