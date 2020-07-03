تسريب جديد يكشف لنا عن الأحجام النسبية للهاتفين Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا صورًا للأغطية الواقية الخاصة بكل من Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 من قبل، ولكن هذه الصورة الأخيرة التي نشرها المسرب الصيني البارز Ice Universe تم إلتقاطها من زاوية رائعة لأنها تعطينا فكرة واضحة حول الأحجام النسبية لكلا الهاتفين.

أيضًا، تؤكد لنا هذه الصورة كذلك أن وحدة الكاميرات الخلفية في الهاتف +Galaxy Note 20 ستكون أكبر من تلك الموجودة في الهاتف Galaxy Note 20، وهذا ما يدعم الشائعات السابقة التي ذكرت بأن الهاتف +Galaxy Note 20 سيستخدم كاميرات Galaxy S20 Ultra، وهذا يشمل الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 108 ميغابكسل والكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار والتي ستوفر تقريبًا رقميًا يصل إلى ×50.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد كشفت لنا أن الهاتفين Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 سيكونا أول من يستخدم تقنية قراءة بصمات الأصابع Qualcomm 3D Sonic Max الجديدة من كوالكوم.

هذه التقنية الجديدة تسمح بإنشاء مساحة إستشعار أكبر بنحو ×17 من قبل، وتغطي 20mm×30mm علمًا أن المستشعرات الحالية تغطي مساحة 4mm×9mm فقط. وتجدر الإشارة إلى أنه يُمكن للمستشعر Qualcomm 3D Sonic Max الجديد مسح بصمتين في آن واحد، مما يزيد من مستوى الأمان الذي يقدمه النظام.

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وبالعودة إلى التقارير السابقة كذلك، فقد كشفت لنا أن الهاتف +Galaxy Note 20 سيضم شاشة أكبر بقليل مقارنة مع +Galaxy Note 10 الحالي يبلغ حجمها 6.87 إنش مع الإحتفاظ بالدقة البالغة +QuadHD وبكثافة البكسلات البالغة 497 بكسل في كل إنش.

أما بالنسبة للهاتف Galaxy Note 20، فقد كشف لنا تسريب الأمس أن هذا الهاتف سيضم شاشة بحجم 6.42 إنش وبدقة +FullHD. ويُشاع بأن شاشة OLED المستخدمة في الهاتف +Galaxy Note 20 سيتم إنتاجها بإستخدام تقنية LTPO، وهي التقنية التي من شأنها أن توفر الطاقة بنسبة 15 في المئة مقارنة مع تقنية LTPS التي سيتم إستخدامها في شاشة الهاتف Galaxy Note 20. وتم رصد تقنية LTPO لأول مرة في Apple Watch Series 4، ولكن قررت سامسونج إستخدام شاشة LTPO لأول مرة في الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2.

يبدو أيضًا أن الهاتف Galaxy Note 20 سيُفوت قطار معدل التحديث العالي، وسيأتي مع شاشة قادرة على بلوغ 60Hz على مستوى معدل التحديث. من ناحية أخرى، سيكون الهاتف +Galaxy Note 20 قادرًا على بلوغ معدل التحديث السلس 120Hz.

وبطبيعة الحال، Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 ليسا الهاتفين الوحيدين اللذان من المتوقع أن نراهما في حدث Unpacked المقبل، فهناك العديد من الشائعات التي تقول بأننا سنرى الهاتف Galaxy Fold 2 أيضًا في هذا الحدث. عمومًا، تاريخ الإعلان الرسمي بالضبط لا يزال غير معروف في الوقت الراهن، ولكن من المحتمل أن نسمع المزيد من الأخبار حول هذا الموضوع في قادم الأيام والأسابيع.