واتساب يقدم خاصيات جديدة للمستخدمين

يستعد تطبيق واتساب لإضافة خاصيات جديدة للمستخدمين، تركز على محادثات الفيديو، بالإضافة لبعض الإضافات التي تسهل الاستخدام وفقا لسكاي نيوز .

ونشر التطبيق المملوك لفيسبوك مدونة هذا الأسبوع، عدد فيها الميزات الجديدة القادمة لتطبيق المحادثات الأكثر شعبية.

ومن بين الميزات الجديدة، سيسمح التطبيق للمستخدمين بإضافة مستخدمين آخرين، عن طريق الرمز الرقمي.

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كما سيتيح التطبيق للمستخدمين على الكمبيوتر، باستخدام الوضع المظلم لواتساب، بخلفية سوداء، بدلا عن البيضاء.

وسيطرح التطبيق ملصقات "ستيكرز" متحركة جديدة، للاستخدام خلال المحادثات.

ومع تفشي فيروس كورونا المستجد، والاعتماد المتزايد على تطبيقات الفيديو، طور واتساب من خاصية محادثة الفيديو.

ويسمح التطبيق بدخول 8 أشخاص لمحادثة الفيديو مرة واحدة، كما سيتيح الآن للمستخدم تكبير وتصغير صورة شخص واحد في المحادثة.