تويتر تتحدى ترامب.. وتحذف تغريدة جديدة له

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في تحد جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزالت شركة تويتر صورة غردها الرئيس من منصتها، بعد تلقي شكوى بشأن حقوق النشر من صحيفة نيويورك تايمز، التي تمتلك حقوق الصورة.

وتضمنت تغريدة ترامب الأصلية المنشورة بتاريخ 30 يونيو صورة هزلية مع صورة للرئيس في الخلفية.

وتم التقاط صورة الخلفية بواسطة دامون وينتر مصور صحيفة نيويورك تايمز، بحيث نشرت مع مقالة خاصة عن المرشح الرئاسي آنذاك ترامب في شهر سبتمبر 2015.

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وتعرض تويتر رسالة بديلة لتغريدة ترامب جاء نصها: “تمت إزالة هذه الصورة استجابة لتقرير من صاحب حقوق النشر” .

وتمثل خطوة تويتر بمثابة أحدث مثال على المحتوى الذي نشره ترامب وتم الإبلاغ عنه أو إزالته بسبب شكاوى حقوق النشر وانتهاك سياسات المنصة بشأن التهديد بالعنف، من بين أمور أخرى.

وأزالت تويتر الصورة بعد أن تلقت شكوى بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق نشر المواد الرقمية (DMCA) من صحيفة نيويورك تايمز، التي تمتلك حقوق الصورة، وذلك وفقًا لإشعار نُشر على قاعدة بيانات ، التي تجمع الشكاوى القانونية وطلبات إزالة المواد عبر الإنترنت.