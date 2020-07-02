شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وحدة تحكم Stadia يمكنها العمل لاسلكيًا مع هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت أداة التحكم فى Stadia أكثر فائدة ببطء ولكن بالتأكيد مع بعض الميزات التى قد يتوقعها اللاعبون عند الإطلاق فى النهاية فى طريقهم إلى الأجهزة الطرفية، فاعتبارًا من اليوم، يمكن للاعبين استخدام وحدة التحكم لاسلكيًا مع أجهزة أندرويد.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، للاستفادة من هذه الميزة، فإن المستخدمين سيحتاجوا إلى أحدث إصدار من تطبيق بث الألعاب Stadia لإقران وحدة التحكم، وبمجرد توصيل هاتفك والأجهزة الطرفية بنفس شبكة WiFi، سيرشدك التطبيق خلال العملية لإعداد التوصيل أداة التحكم مع الهاتف الذكي.

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ولعل ذلك تحديث مرحب به، ولكنه ميزة كان يجب أن تكون حقًا جزءًا من Stadia منذ الإطلاق، حيث كانت الطريقة السابقة الوحيدة التى تمكن اللاعبين من استخدام وحدة التحكم مع هواتف أندرويد هى عبر توصيل كابل خاص وهو ما كان يعد أمر مرهق للغاية.

لكن فى نفس الوقت فإن الاتصال اللاسلكى لن يؤدى إلى إلغاء الحاجة إلى الكبل فحسب، بل سيوفر أيضًا منفذًا للهاتف لتجهيزات مفيدة أخرى، مثل سماعة الرأس أو الشاحن.