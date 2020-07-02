شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة تحول منزلك لعالم خيالى ملىء بالديناصورات..اعرف إزاى تستخدمها والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كتب Archana Kannan ، مدير منتج مجموعة تجارب الواقع المعزز في Google "شاهد الكائنات الضخمة في غرفة المعيشة الخاصة بك، أو انظر إلى نوع الديناصورات Brachiosaurus المهيب وهو يعلو فوق شجرة".
وأضاف مدير المنتج: "ابحث عن ديناصور على Google باستخدام جهاز محمول واضغط على" عرض ثلاثي الأبعاد لتدويره أو تكبيره ومشاهدته عن قرب".
وأوضح: "يمكنك بعد ذلك إحضار الديناصور إلى مساحتك باستخدام الواقع المعزز وضبط حجمه فيما يتعلق بالأشياء من حولك."
ويمكن لمستخدمي أندرويد رفع مستوى صوت أجهزتهم لسماع هدير كل ديناصور وخطوات خافتة له.
قال الفنان الرائد لوديا كاميلو سانين: "لإنشاء الديناصورات ثلاثية الأبعاد، قام فنانو المفاهيم أولاً بإجراء بحث أولي لاكتشاف معلومات حول كل مخلوق".
وأضاف: "لم نقم فقط باستخراج الأبحاث من مختلف الأشكال الفنية، بل عمل فنانونا أيضًا مع علماء الحفريات لجعل الأصول دقيقة وواقعية قدر الإمكان"، مؤكدا: "حتى أصغر التفاصيل، مثل لون البشرة وأنماطها مهمة".
ستشتمل ميزة الواقع المعزز الجديدة على هذه الأنواع من الديناصورات، Jurassic World's Tyrannosaurus rex و Velociraptor و Triceratops و Spinosaurus و Stegosaurus و Brachiosaurus و Ankylosaurus و Dilophosaurus و Pteranodon و Parasaurolophus.
كما أنه وفقا لجوجل، شكلت الديناصورات تحديًا تقنيًا جديدًا عند مقارنتها بحيوانات الواقع المعزز الحالية للشركة، نظرًا لحجمها الهائل.
وأضافوا: "يمكن لميزة المقياس التلقائي الجديدة على أندرويد الآن حساب المسافة بين هاتفك والسطح في مساحتك وتغيير حجم الديناصور بحيث يناسب شاشة هاتفك".
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