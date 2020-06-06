شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن حريق مستودع أمازون بولاية كاليفورنيا فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعلت النيران مساء أمس فى مستودع تابع لشركة أمازون بريدلاندز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث هب رجال الإطفاء للسيطرة على النيران، حيث أدى الحريق إلى انهيار أقسام كاملة من المستودع والسقف، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه:

- اشتعلت النيران فى حوالى الساعة 5:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

- وصلت المساعدة المتبادلة من جميع أنحاء مقاطعة سان برناردينو والوكالات المحيطة الأخرى لمكافحة الحريق، حسبما قال المتحدث باسم مدينة ريدلاندز كارل بيكر لشبكة CNN.

- قال بيكر إن حوالى 100 موظف تم إجلاؤهم وتمكنوا من الوصول إلى بر الأمان، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، ولم تؤثر النيران على مواقع قريبة من أمازون.

- التهمت النيران العديد من سيارات الشحن التى كانت بالخارج، لكن لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى من جراء الواقعة

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- فى غضون 15 دقيقة من الحريق انهار الجزء الخلفى من المبنى وانفجر وفقا لأحد الموظفين فى المستودع.

- شكك موظفا يدعى كريس سميث، فى فعالية إجراءات السلامة بالشركة، عندما قال: "لم أسمع أى إنذار للحريق، ولم أر أى رشاشات للمياه تعمل. لا شيء".

- قالت أمازون فى بيان: "نحن سعداء بأن الجميع فى أمان، ونشكر جهود رجال الإطفاء المحليين والمستجيبين الأوائل".

- أوضحت أمازون إن المبنى يديره Kuehne و Nagel، وهى شركة تابعة لجهة خارجية تساعد أمازون فى شحن سلع كبيرة جدًا للعملاء.

- قال جيم توبولسكى، رئيس إطفاء ريدلاندز إنهم سيبدؤون تحقيقًا فى سبب الحريق، وإن المبنى الجديد لديه أحدث وسائل الحماية من الحرائق.

- أكدت الشركة إن أمازون تتوقع الحد الأدنى من التأثير على العملاء، حيث يمكن تلبية طلبات العملاء من مواقع أخرى.