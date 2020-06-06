تكنولوجيا: Oppo تعلن رسمياً عن هاتفي Reno4 و Reno4 Pro بقدرة شحن 65W وكاميرة ثلاثية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo رسمياً عن سلسلة هواتف Reno4 التي تنطلق بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع كاميرة خلفية ثلاثية، ومعالج Snapdragon 765G، إلى جانب شاحن بقدرة 65W.

ينطلق كلاً من هاتفي Reno4 و Reno4 Pro بشاشة OLED، حيث يتميز هاتف Reno4 Pro بحجم شاشة 6.5 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 90Hz مع ثقب واحد في الشاشة ومستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.

كما يأتي هاتف Reno4 بشاشة OLED بحجم 6.4 إنش، وكاميرة مزدوجة في ثقب الشاشة، مع مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل، وأخر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم كلا الهاتفين رقاقة معالج Snapdragon 765G، مع كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يأتي هاتف Reno4 Pro بتقنية OIS وعدسات telephoto مخصصة بدقة 13 ميجا بيكسل لدعم تكبير بصري وhybrid حتى 5 مرات وتكبير رقمي حتى 20 مرة، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

بينما يأتي هاتف Reno4 بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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وتقدم Oppo هاتفي Reno4 بميزة فيديو Live HDR التي تدعم تفاصيل أكثر، وألوان دقيقة لتصوير بكفاءة أفضل في الإضاءة المنخفضة، أيضاً يدعم هاتف Reno4 ذاكرة عشوائية حتى 12 جيجا بايت رام في أعلى نموذج مع سعة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت.

أيضاً من المقرر أن يدعم كلا الهاتفين الإتصال بشبكات 5G، مع واجهة ColorOS 7.2 ونظام تشغيل Android 10، كما تأتي البطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية SuperVOOC 2.0 للشحن السريع بقدرة 65W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Oppo Reno4 بألوان الأزرق، الأسود، والبنفسجي، بينما يأتي إصدار Reno4 Pro بألوان الأبيض، الأسود، الأخضر، واثنان من الألوان المميزة من الأزرق والأحمرGlow.

وتقدم Oppo النموذج الرئيسي من هاتف Reno4 بسعر 422 دولار مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذح الرئيسي من هاتف Reno4 Pro بسعر 535 دولار مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، على أن يتوفر الهاتفين للبيع في السوق الصيني بدءاً من 12 من يونيو.

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