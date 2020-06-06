تقرير: آبل ستؤخر إطلاق هاتف آيفون 12 بسبب كورونا

ألمح مسؤول في إحدى الشركات الموردة لشركة آبل بأن الأخيرة قد تؤخر شحن هاتفها الذكي المرتقب (آيفون 12)، وذلك في ظل المشكلات الحاصلة في سلاسل التوريد بسبب تفشي وباء الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وحذر (هوك تان) – الرئيس التنفيذي لشركة (برودكوم) Broadcom – المستثمرين من أن إيرادات شركته لعام 2020 ستتأثر بما وصفه التأخر الكبير في دورة المنتج لدى “أكبر عميل للأجهزة المحمولة في أمريكا الشمالية”، ويبدو أنه كان يقصد شركة آبل.

وقال تان: “في الربع الثالث، نتوقع عادةً أن نشهد زيادة متتالية من رقمين في الإيرادات من إنتاج الجيل القادم من الهاتف لدى عميلنا الكبير للهواتف المحمولة في أمريكا الشمالية”. والآن، لا يُتوقع رؤية هذه الإيرادات حتى الربع التالي.

واعتادت شركة آبل تقديم إصداراتها الجديدة من هواتف آيفون خلال حدث تقيمه خلال شهر أيلول/ سبتمبر، مع إتاحة الجهاز عادةً للطلب بعد بضعة أيام من الحدث، ثم يبدأ شحنه في الأسبوع الذي يليه.

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وتتماشى تصريحات تان مع ما سُرب حتى الآن عن وضع هاتف آيفون 12 في ظل وباء (كوفيد-19)، إذ أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق: بأن إنتاج الهاتف قد يؤخَّر شهرًا، في حين تتوقع صحيفة Nikkei أن يتأخر الإطلاق أشهرًا، وهو ما قاله أيضًا موقع Digitimes الذي ذكر أيضًا أن آبل قد تبدأ في إنتاج أحد طُرز الهاتف في وقت مبكر.

ويشير هذا إلى أن الطراز، المنخفض المواصفات من آيفون 12، قد يكون متاحًا في البداية، ثم تعمل الشركة على إطلاق الطُرز الأخرى خلال الأسابيع اللاحقة؛ في مسعى للحفاظ على الإيرادات، وقد تُؤخر إطلاق الطراز الأعلى، من حيث المواصفات من الهاتف، حتى قبل عيد الميلاد، أو حتى مطلع عام 2021.

أما فيما يتعلق بالمواصفات، فتتحدث التسريبات عن هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويعمل بالإصدار 14 من نظام iOS. وسيأتي الهاتف بثلاثة طُرز بقياس 5.4 بوصات، و6.1 بوصات، و6.7 بوصات مع شاشة OLED، وزيادة في حجم ذاكرة الوصول العشوائي (رام).