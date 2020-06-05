شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن لعبة PUBG ومطورها.. بعد أزمتها الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت لعبة بابجي مؤخرا حالة من الجدل بعدما طرحت وضع الغابة الغامض والذى أثار غضب المسلمين في مختلف أنحاء العالم، كون هذا الوضع يتطلب من المستخدمين الركوع امام أحد الأصنام وهو الأمر الذى دفع اللعبة للتراجع عن هذا الأمر وإزالة هذا التحديث والاعتذار للمستخدمين، فيما تعد لعبة بابجي واحدة من أشهر الألعاب التى يمارسها المستخدمون حول العالم، لكن رغم ذلك فهناك مجموعة من الأمور والمعلومات المذهلة التى قد لا يعرفها الكثير من المستخدمين ونعرضها كما يلى:

- فى البداية ما هي لعبة بابجي

هي لعبة متوفرة على الموبايل والكمبيوتر، يوجد منها إصداران النسخة العادية والنسخة Lite، وهي من أنماط ألعاب البقاء، حيث يدخل فيها 100 شخص مجتمعين في خريطة محددة من خرائط اللعبة، يمكن ان تلعب بشكل فردي او ان تلعب مع فريق مخصص، عند الانطلاق يبدأ جميع اللاعبين من الصفر لا أسلحة، لا ذخيرة وأحيانا لا ملابس أيضا، ثم توجب عليك الهبوط في منطقة محددة تجميع الذخيرة والأسلحة والملابس وكل ما تراه قابلا للاستخدام من أجل تهيئة نفسك.

-من هو مؤسس لعبة بابجي

يعد Brendan Greene، مؤسس ومطور لعبة ببجي، وهو يبلغ من العمر 43 سنة، وهو إيرلندي الجنسية، وقد قام بصناعة العديد من الألعاب تحت ملكيته الفكرية الخاصة إلا انها فشلت في الغالب، إلا أن لعبة بابجي حققت نجاحا قويا لتكون سبيله للشهرة والغنى الشديدين.

- ما هي أفضل السيارات في لعبة بابجي:

تساعدك السيارة في لعبة ببجي للوصول للأماكن البعيدة بسرعة عالية، لكن تنوع السيارات ووسائل النقل في اللعبة يجعل من الصعب اختيار الأفضل للتنقل، إلا أن سيارة The Dacia تعتبر هي الأفضل في لعبة ببجي، حيث تسير بسرعة 129Km/h مما يجعلها الأسرع بين السيارات، تستطيع ان تحمل 4 أشخاص دفعة واحدة أي فريق كامل ومتكامل، كما أن السيارة محمية كذلك ومغطاة مما يعني تجنب لطلقات الرصاص المتناثرة دون التعرض للأذية.

Advertisements

- كيف يربح مطورو بابجي؟

لم تأت شهرة لعبة ببجي من الإعلانات بل حققت أرباحها عن طريق Microstransaction اي شراء الملابس والأسلحة وبعض الأشياء التي توفرها اللعبة بشكل مدفوع، وبعض الإعلانات التي تقوم بها اللعبة أيضا، إضافة إلى طريقة بيع اللعبة عبر منصة Steam.

- كيف تم تطوير لعبة ببجي PUBG ؟

لا يعرف الكثيرون أن لعبة بابجي لم يتم تطويرها بسهولة، حيث لا يدخل في صناعتها فقط لغات البرمجة، بل التمثيل أيضا، إذ يتم محاكاة حركات الشخصيات من الجري والقيادة والركوب والقفز وغيرها من طرف ممثلين حقيقيين ويتم أخذ النقاط الحركية وتثبيتها للاعبين وأشكالهم.

كذلك الأسلحة لا تختلف كثيرا، إذ يتم أخذ معيار كل سلاح على حدة إذ يوجد فريق متكامل يشتغل على هيئة سلاح واحد من مكوناته وجزيئاته الصغيرة، الأصوات الصادرة منه البعد الخاص به الرصاصات وقدراتها، حيث يقضي مطورو لعبة ببجي أشهرا وأشهر فقط لصناعة خريطة واحدة وأحيانا ما يفوق العام.

- تسمية خريطة Erangel تيمنا بابنة مصمم اللعبة

لدي Brendan Greene مطور اللعبة ابنة تدعى Eryn ويشارك بين الفينة والأخرى تغريدات حولها، كما أنها أحيانا يقول لها Eryn My Angel، وهو ما دفعه لتسمية خريطة Erangel بهذا الاسم تخليدا لها في لعبته المميزة.