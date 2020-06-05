فريق DxOMark غير مُعجب بأداء الكاميرا الأمامية للهاتف Galaxy Z Flip

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر فبراير الماضي، قامت شركة سامسونج بإطلاق هاتفها الذكي الصدفي الأول. إكتسب الهاتف Galaxy Z Flip الكثير من الإهتمام بفضل تصميمه الجميل، ولكن ليحصل على هذا التصميم الجميل والصغير، كانت شركة سامسونج مضطرة للتضحية ببعض الأشياء. واحدة من أبرز الجوانب التي ضحت بها شركة سامسونج نجد الكاميرا.

على الرغم من أن الكاميرات ليست سيئة، إلا أنها تحتل مرتبة أقل بين الهواتف الذكية الرائدة الأخرى. قام فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية بإصدار مراجعته للكاميرا الأمامية الخاصة بالهاتف Galaxy Z Flip، ولم تعجبه للآسف. وسجلت هذه الكاميرا بشكل عام 83 نقطة بحيث حصدت 82 نقطة في إختبار الصور و86 نقطة في إختبار الفيديو. يقول فريق DxOMark أن النتيجة الإجمالية للهاتف Galaxy Z Flip جعلته يتواجد في نفس المرتبة مع Galaxy A71 و +Galaxy S9 و iPhone XS Max.

الكاميرا الأمامية للهاتف Galaxy Z Flip تمتاز بدقة 10 ميغابكسل وبعدسة بفتحة 2.4 مع العلم بأنها تمتاز ببكسلات يبلغ حجمها 1.2µm وتستطيع تصوير فيديوهات بدقة تصل إلى 2160p وبمعدل 30 إطار في الثانية.

يتميز الهاتف Galaxy Z Flip بنطاق ديناميكي رائع، ولكن الإختبارات وجدت أنه يفتقر إلى التباين في كثير من الحالات. غالبًا ما كان هذا الإختلاف في التناسق ملاحظًا في اللقطات المختلفة للصورة نفسها. كما أن عدسة التركيز البؤري غير مستقرة، لذا كان من الصعب في بعض الحالات إلتقاط صور ذاتية ( Selfies ) ذات تركيز رائع، ونتيجة لذلك، فأنت لا ترى تفاصيل كثيرة في الخلفية. تبدأ الضوضاء في التكون في الصور الذاتية الملتقطة في الأماكن الداخلية ويزداد الوضع سوءًا في البيئات المنخفضة الإضاءة.

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إحدى نقاط ضعف الهاتف Galaxy Z Flip تكمن أيضًا في الأداء الضعيف لوضع Portrait Mode. لا يوجد طمس مقنع للخلفية، ويتم طمس أي شيء في الخلفية بالتساوي، لذلك يكون هناك فقدان للعمق.

يقول فريق DxOMark أن أداء الهاتف Galaxy Z Flip على مستوى الفيديو أفضل من الصور الثابتة. يمكن أن يكون عمق المجال الضيق مصدر قلق أثناء إلتقاط الفيديوهات الذاتية نظرًا لأن الوجوه في الخلفية لن تكون محور التركيز تمامًا. ومع ذلك، أداء الهاتف Galaxy Z Flip في إلتقاط فيديوهات 4K كان جيدًا وأعجب الخبراء.

الكاميرات ليست هي ما يميز الهاتف Galaxy Z Flip، وإنما الشاشة القابلة للطي والأبعاد الصغيرة. وبطبيعة الحال، هذا يأتي على حساب أداء الكاميرا. تعمل الكاميرا بشكل جيد بما يكفي ولكنها لا تملك المؤهلات لمجابهة الهواتف الرائدة الأخرى لشركة سامسونج مثل Galaxy S20 Ultra.