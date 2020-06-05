النيابة الكورية الجنوبية تصدر مرة أخرى مذكرة توقيف بحق وريث سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - يواجه الرئيس الفعلي لشركة سامسونج ونائب رئيسها، السيد Lee Jae-yong، مشكلة أخرى بعد أن قدم مكتب المدعي العام بالعاصمة الكورية الجنوبية، سيول أمرًا بإعتقاله هو وإثنين من المُدراء التنفيذيين السابقين، ويتعلق الأمر هنا بكل من Choi Ji-sung و Kim Jong-joong.

في العام 2017، حُكم على Lee Jae-yong بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد تحقيق في تهم الرشوة والإختلاس والحنث باليمين، ولكن تم الإفراج عنه قبل إتمام العقوبة، وذلك في العام 2018.

هذه المرة، تم إتهام Lee Jae-yong واثنين من المدراء التنفيذيين السابقين بإرتكاب معاملات غير قانونية والتلاعب بالسوق فيما يتعلق بالإندماج بين Samsung C&T و Cheil Industries في العام 2015.

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Cheil Industries هي المالك الرئيسي لشركة Samsung BioLogics، وLee Jae-yong هو أكبر مساهم في شركة Cheil Industries. وفي هذه القضية الجديدة، تم إتهام Lee Jae-yong بالإحتيال المحاسبي لرفع قيمة صفقة الإندماج بين Samsung BioLogics و Cheil Industries. وتجدر الإشارة إلى أن Cheil Industries هي نفسها شركة تابعة لمجموعة Samsung Group، وبالتالي فهناك الكثير مما ينبغي مناقشته.

في شهر يوليو من العام الماضي، طلبت النيابة العامة إعتقال ثلاث مدراء تنفيذيين في شركة Samsung BioLogics، بمن فيهم الرئيس التنفيذي Kim Tae-han. تم إتهامهم بتغيير حالة ملكية Samsung Bioepis من ” فرعية ” إلى ” تابعة “، مما أدى إلى إعتماد طريقة محاسبية مختلفة، مما تسبب في زيادة تقييم Bioepis، وبالتالي رفع تقييم الدمج بين Samsung BioLogics و Cheil Industries.