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قالت شركة فيسبوك اليوم الخميس: إنها ستبدأ في وضع علامة على المؤسسات الإعلامية الروسية والصينية وغيرها من المؤسسات الإعلامية الحكومية، كما تعتزم في وقت لاحق من صيف 2020 منع أي إعلانات من هذه المؤسسات تستهدف المستخدمين الأمريكيين.
ومن بين المؤسسات التي ستوضع لها العلامة المميزة، شبكة (سبوتنيك) الروسية، وتلفزيون (إيران برس)، و(شينخوا نيوز) الصينية. وقال (ناثانيل جليشر) – رئيس سياسة الأمن السيبراني في فيسبوك – في مقابلة: إن المنافذ الإخبارية الأمريكية لا يشملها القرار، لأنها تعتقد بأنه حتى المؤسسات الإعلامية التي تديرها الحكومة الأمريكية تتمتع باستقلالية تحريرية.
وأعلنت فيسبوك – التي أقرّت بفشلها في وقف استخدام روسيا لمنصاته للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 – عن خطط واسعة العام الماضي لإنشاء العلامة التي تميز الإعلانات التي تنشرها المؤسسات الإعلامية الحكومية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيسبوك تتخذ إجراءً جديدًا لتمييز منشورات المؤسسات الإعلامية الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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