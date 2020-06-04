كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق البرمجيات الآن بدفع إصدارها الجديد من متصفح Edge عبر تحديث منصة Windows 10، كبديل لتثبيت الإصدارات الجديدة من المتصفح يدوياً.
دعم متصفح Edge تحميل الإصدارات الجديدة يدوياً فقط في أجهزة ويندوز، إلا أن شركة مايكروسوفت إنتهت مؤخراً من إختبار ميزة دفع تحديث المتصفح عبر الإصدارات الجديدة من تحديث Windows 10.
ومن المقرر أن تستبدل مايكروسوفت متصفح Edge الذي يرتكز على Chromium كبديل لUWP، كما سيتم دفع الإصدار الجديد من المتصفح في جميع إصدارات Windows 10 بدءاً من تحديث 1803، حيث من المقرر أن يتم دفع التحديث التراكمي بشكل تلقائي للأجهزة.
ويأتي الإصدار الجديد من متصفح Edge بإختصارات في الواجهة الرئيسية، كما تستبدل مايكروسوفت قائمة البداية في متصفح Edge الجديد، ومن المقرر أن يتم دفع الإصدار الجديد من المتصفح للمستخدمين بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق إصدار جديد من متصفح Edge في تحديث Windows 10 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.