تكنولوجيا: هاتف HTC Desire 20 Pro يأتي بتصميم ثقب الشاشة مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف HTC Desire 20 Pro في منصة Google Play برمز “htc_bymdugl”، حيث يتميز الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

تستعد شركة HTC لإطلاق هاتف HTC Desire 20 Pro خلال الفترة القادمة، ولقد رصد الهاتف بالفعل في تسريبات من منصة جوجل بلاي، بنموذج رقم “HTC 2Q9J10000”، حيث يتميز الهاتف بجودة عرض FHD بلس، أو بدقة 2340 في 1080 بيكسل، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 665.

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أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف HTC Desire 20 Pro بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 10، ويضم هذا الإصدار إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، كما يأتي ثقب الكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة، ويضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف.

يذكر أن HTC لم تؤكد بشكل رسمي حتى الآن على موعد الإعلان عن هاتف Desire 20 Pro، إلا أن تسريبات سابقة كانت قد اشارت إلى أن HTC تخطط لإطلاق الهاتف في الربع الثاني من 2020، كما أن ظهور الهاتف في منصة جوجل بلاي يشير إلى أن الهاتف قد ينطلق رسمياً خلال الأسابيع المقبلة.

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