شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد صورة لمحطة الفضاء الدولية أثناء مرورها عبر وجه القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت صورة جديدة لحظة مرور محطة الفضاء الدولية عبر وجه القمر بعد ست ساعات فقط من الوصول التاريخي لكبسولة Crew Dragon من SpaceX التي تحمل اثنين من رواد فضاء ناسا، حيث انطلق روبرت بهنكن ودوج هيرلي من كيب كانافيرال بفلوريدا، في الساعة 8.22 مساءً بتوقيت جرينتش (3.22 مساءً بالتوقيت الشرقي) يوم السبت الماضى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بعد الالتفاف حول الأرض، وظهورها كنقطة صغيرة في السماء فوق بريطانيا، وصلت المركبة الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية في الساعة 3.16 مساءً بالتوقيت الصيفي البريطاني (10.16 صباحًا بالتوقيت الشرقي) في اليوم التالي لاستقبال الأبطال.

وبينما كانا يدوران حول القمر بعد ست ساعات، وضع المصور الإيطالي ألبرتو جيززي بانيزا كاميراته لالتقاط اللحظة التاريخية من الأرض.



صورة محطة الفضاء مرورا بالقمر

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كانت رحلة SpaceX هي المرة الأولى التي تضع فيها شركة خاصة رواد في الفضاء، وأول رحلة فضائية مأهولة لمغادرة الأراضي الأمريكية خلال تسع سنوات.

التقط المصور المرور الذي يبلغ ثماني ثوانٍ كعدد من الصور الفردية، قبل تجميعها معًا لإظهار محطة الفضاء الدولية في 17 نقطة مختلفة من رحلتها، وقال: "لقد كانت لحظة عاطفية للغاية"، مضيفاك "ليس لي فقط، ولكن للبشرية جمعاء."

كما أنه من المتوقع أن يبقى رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية لمدة تتراوح من شهر إلى أربعة أشهر، وخلال ذلك الوقت سيجريون اختبارات والمزيد من البحث، وبعد ذلك سيتم تحميلهما مرة أخرى في المركبة قبل العودة إلى الأرض ، وتناثرها قبالة ساحل المحيط الأطلسي في فلوريدا حيث سيتم جمعهما بواسطة سفينة الاسترداد الخاصة بـ SpaceX's Go Navigator.

وتعد هذه المهمة، المعروفة باسم Demo-2، هي الاختبار النهائي قبل أن تصدق ناسا على Crew Dragon للمهام التشغيلية طويلة الأمد إلى المحطة الفضائية.