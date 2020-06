الهاتف Nubia Play سيشق طريقه للأسواق العالمية قريبًا تحت إسم Nubia Red Magic 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE بإطلاق العديد من هواتف الألعاب الرائدة في الماضي، ولكن قررت هذه العلامة التجارية في الأونة الأخيرة إطلاق هاتف ألعاب ينتمي إلى الفئة المتوسطة تحت إسم Nubia Play لتوفير خيار أرخص لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة هواتف الشركة الرائدة. في البداية، تم إطلاق الهاتف Nubia Play في الصين، ولكن من المرجح أن يشق هذا الهاتف طريقه إلى الأسواق العالمية قريبًا.

في الواقع، لقد تم اليوم رصد الهاتف Nubia Play يحصل على المصادقات اللازمة من العديد من الهيئات التنظيمية مما يوحي بأنه سيتم إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي، ولكن تحت إسم Nubia Red Magic 5G Lite بدلاً من Nubia Play.

للتذكير، الهاتف Nubia Play يجلب معه شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، والمعالج Snapdragon 765G المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، ومع بطارية ضخمة بسعة 5100mAh.

كما تلاحظون في الصورة أعلاه، الهاتف Nubia Play 5G يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة التي تخلو من أي قطع أو ثقب لأنها لا تزال تعتمد على الإطار العلوي والسفلي التقليدي. في الخلف، يضم الهاتف Nubia Play 5G أربع كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل كذلك للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية في الهاتف Nubia Play 5G، فهي تمتاز بدقة 12 ميغابكسل. وبصرف النظر عن ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك إثنين من أزرار الكتف على الجانب الأيمن لتحسين تجربة اللعب على الهاتف.

وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Nubia Play 5G، فهي تشمل ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB من نوع UFS 2.1، فضلا عن بطارية بسعة 5100mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة NubiaUI 8.0.

As per GCF & EEC, the "nubia Play 5G" will globally launch as "Red Magic 5G Lite".



This phone was recently launched in China for 2399 Yuan with some crazy good specs.

Snapdragon 765G, AMOLED display with 144Hz rr & 240Hz tsr, 5100mAh🔋, 30W fast charge.#RedMagic5GLite pic.twitter.com/cjAnEFWuXb