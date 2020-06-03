سامسونغ تطلق أحد أكثر أجهزة التلفاز غرابة وتميزا

بدأت شركة سامسونغ، بطرح تلفزيونات Sero الدوارة التي أعلنت عن تطويرها العام الفائت، والقادرة على العمل مثل حواسب لوحية عملاقة.

وما يميز هذه الأجهزة هو أنها مثبتة على قاعدة بعجلات يمكن تحريكها بسهولة داخل المنزل أو المكتب، وشاشتها مجهزة بمحور دوار لعرض المحتوى بشكل أفقي أو عمودي كما هو الحال في الهواتف الذكية أو الحواسب اللوحية.

وزودت هذه الأجهزة بشاشات QLED بمقاس 43 بوصة بدقة عرض (3840/1604) بيكسل، وتقنية تتحكم بسطوع الشاشة أوتوماتيكيا وفقا لمستوى الإضاءة في المكان الذي يوجد فيه التلفاز.

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وبفضل تقنية 4K AI التي زودت بها هذه التلفزيونات باتت المعالجات الموجودة فيها قادرة على معالجة بيانات الصور والنصوص بشكل أفضل.

وحصلت هذه الأجهزة أيضا على مكبرات صوت باستطاعة 60 واطا، وتقنية Dolby Digital Plus لمعالجة الأصوات وزيادة نقائها، إضافة إلى تقنية SmartThings التي تمكنها من الاتصال مع مختلف أنواع الهوتف والأجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد و iOS.

أما سعرها في السوق الروسية فسيكون نحو 109 آلاف روبل (نحو 1570 دولارا).