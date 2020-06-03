شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 بدائل مفيدة لـ WeTransfer.. اعرف أبرز مزاياها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد WeTransfer واحدة من منصات مشاركة الملفات الأكثر استخدامًا، إذ توفر الخدمة المجانية للمستخدمين مشاركة ملفات تصل إلى 2 جيجابايت من كل تنسيق تقريبًا، كما أنه إذا كان لديك إصدار مدفوع، فستتمكن من مشاركة ملفات تصل إلى 20 جيجابايت دفعة واحدة.

وبسبب انتشار الفيروس التاجى، جعل الحظر الأمور صعبة بالنسبة للأشخاص أثناء عملهم من المنزل، وقد أتاحت المنصة سهولة نقل الملفات بسهولة، إذ يعمل معظم الموظفين من المنزل وبالتالى كانت مشاركة الملفات والبيانات أسهل مع WeTransfer حيث لا يستغرق مرفق البريد الإلكترونى التقليدى أكثر من 20 ميجابايت، لكن هناك أيضا عدة بدائل للخدمة الشهيرة يمكن الاستفادة، والتى عرضها موقع "تايمز ناو نيوز"، ويمكن التعرف عليها فيما يلى

Smash

تمامًا مثل WeTransfer ، يمكنك تحميل الملفات ومشاركتها من خلال Smash بدون إنشاء حساب، إذ يمكنك إرسال الملفات بسهولة وستتلقى أيضًا بريدًا إلكترونيًا بمجرد أن يقوم المستلم بتنزيل ملفك، وقبل التنزيل، يمكنك أيضًا معاينة الملفات، كما يمكنك تحميل الملف وإدخال عنوان بريدك الإلكترونى متبوعًا بالبريد الإلكترونى للمستلم والضغط فوق إرسال، بالإضافة إلى إنشاء رابط ومشاركته.

Hightail

إذا كنت تريد مشاركة الملفات صغيرة الحجم، يمكنك استخدام Hightail، إذ يسمح لك بمشاركة الملفات التى يصل حجمها إلى 100 ميجابايت ويبلغ حد التخزين 2 جيجابايت، كما يسمح بمشاركة الملفات من الخدمات السحابية الأخرى مثل Dropbox و Google Drive وما إلى ذلك، لكن ستحتاج إلى إنشاء حساب للاستفادة من الخدمات.

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Dropbox

Dropbox هو بديل آخر لـ WeTransfer حيث يمكن تحميل الملفات وإرسالها عن طريق إدخال عنوان البريد الإلكترونى للمستلم، ويمكن الوصول إلى الخدمة عبر الويب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول، كما يمكن توسيع Dropbox حتى 2 تيرابايت أو 3 تيرابايت مع خطط مدفوعة، ومع ذلك يمكن للمستخدمين الحصول على مساحة تخزين مجانية تبلغ 2 جيجا بايت وهى مجانية للاستخدام، كما يمكن عرض الملفات أو وتعديلها وحتى التعليق أيضًا.

جوجل درايف

إنه بديل جيد لـ WeTransfer حيث يمكنك تحميل الملفات والصوت والفيديو والمزيد ومشاركته عن طريق إدخال عنوان البريد الإلكترونى للمستلم، يمكنك أيضًا نسخ الرابط وإرساله إلى المستلم، فهى الطريقة الأكثر أمانًا وسهولة لنقل الملفات الثقيلة، وإذا كان لديك حساب على جوجل ، فأنت لديك بالفعل حق الوصول إلى Google Drive بمساحة تخزين 15 جيجابايت، يمكنك أيضًا منح الإذن للأشخاص لعرض الملفات أو تحريرها.