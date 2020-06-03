فاطمة أيت طالب - دبي - سلسلة هواتف Redmi Note 9 Series مُتاحة بالفعل للشراء على الصعيد العالمي، ولكن لم يتم بعد إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Redmi 9 Series. ومع ذلك، وفقا لتسريب جديد على شبكة تويتر، فيبدو أن سلسلة Redmi 9 Series ستضم أربع طرازات مختلفة تشمل Redmi 9 و Redmi 9C و Redmi 9C NFC و Redmi 9A. وإليكم أدناه المواصفات التقنية الخاصة بكل طراز على حدة : Redmi 9 شاشة IPS LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G70

ذاكرة عشوائية بحجم 4GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل

أربع كاميرات في الخلف بدقة : 13MP + 8MP + 5MP + 2MP

بطارية بسعة 5000mAh

مستشعر بصمات الأصابع

السعر : 160€ – 180€ Redmi 9C NFC شاشة بحجم 6.53 إنش وبدقة +HD

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G35

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

مستشعر بصمات الأصابع

بطارية بسعة 5000mAh

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل

ثلاث كاميرات في الخلف : 13MP + 5MP + 2MP

السعر : 130€ – 150€ Redmi 9C شاشة بحجم 6.53 إنش وبدقة +HD

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G35

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

مستشعر بصمات الأصابع

بطارية بسعة 5000mAh

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل

كاميرتين في الخلف : 13MP + 2MP

السعر : 130€ – 150€ Redmi 9A شاشة بحجم 6.53 إنش وبدقة +HD

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G25

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

مستشعر بصمات الأصابع

بطارية بسعة 5000mAh

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل

كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل

السعر : 120€ – 100€

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسريب المواصفات التقنية لكافة أعضاء سلسلة هواتف Redmi 9 Series القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.