شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد صور تظهر سطح الشمس يتدفق بالبلازما الساخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط بول أندرو محاضر التصوير الفوتوغرافي المتقاعد، سلسلة من الصور لسطح الشمس من حديقته في كينت البريطانية، حيث يظهر سطحها تدفق البلازما البيضاء الساخنة، فالتقط أندرو البالغ من العمر 66 عامًا الصور باستخدام تلسكوب لوند 152، التي تُظهر سلسلة الصور السطح المضطرب للنجم، الذي يبعد عن الأرض بأكثر من 92 مليون ميل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم التقاط سلسلة من إسقاطات البلازما العنيفة والانفجارات المتدفقة من سطح الشمس مع الخلفية السوداء للفضاء.



صور الشمس مع البلازما يقول أندرو إن أفضل وقت لالتقاط صور للشمس هو خلال الصيف، عندما تكون مرتفعة في السماء. وأضاف، "استخدم تلسكوبي كلما أمكن ذلك عندما يكون الجو مشمسًا، ومع ذلك، لا يمكنني كثيرًا خلال أشهر الشتاء حيث أن الشمس منخفضة جدًا في السماء ويمكن أن تكون ظروف الرؤية سيئة للغاية"، موضحا، "الشمس تتغير دائمًا ولا أعلم أبدًا ما سأراه.

صورة الشمس كما أن أندرو بعد تقاعده كمحاضر في التصوير الفوتوغرافي من جامعة كينت، أراد الجمع بين اهتماماته في الفن وعلم الفلك. وأوضح: "أجد أنه أمر لا يصدق الاعتقاد بأن الصور التي ينتجها العديد من الهواة حاليًا أفضل بكثير من تلك التي التقطتها أكبر التلسكوبات في العالم قبل بضع سنوات فقط". Advertisements ولكنه يؤكد أن التقاط صور للشمس محفوف بالصعوبات التقنية، ويعتمد على شريحة كبيرة من الحظ، موضحا "على عكس العديد من الأشياء الفلكية، تتغير الشمس دائمًا ولا تعرف أبدًا ما تتوقعه من يوم لآخر".

صورة الشمس الجديدة

وتابع أندرو: "عند التصوير من المملكة المتحدة، هناك دائمًا معركة مستمرة مع الظروف الجوية السيئة والمضطربة تسمى الرؤية، التي تحط من أدق التفاصيل حول الشمس.

وأضاف: " في معظم الوقت يمكن أن يكون هذا محبطًا للغاية، ولكن عندما تحصل على تلك اللحظات القصيرة من الرؤية الجيدة المستمرة، وتلتقط بنجاح بعض التفاصيل الدقيقة، فإن كل الإحباطات وعملك الشاق يصبحان يستحقان ذلك".

كما أن أندرو بعد تقاعده كمحاضر في التصوير الفوتوغرافي من جامعة كينت، أراد الجمع بين اهتماماته في الفن وعلم الفلك.

وأوضح: "أجد أنه أمر لا يصدق الاعتقاد بأن الصور التي ينتجها العديد من الهواة حاليًا أفضل بكثير من تلك التي التقطتها أكبر التلسكوبات في العالم قبل بضع سنوات فقط".

ولكنه يؤكد أن التقاط صور للشمس محفوف بالصعوبات التقنية ، ويعتمد على شريحة كبيرة من الحظ، موضحا "على عكس العديد من الأشياء الفلكية، تتغير الشمس دائمًا ولا تعرف أبدًا ما تتوقعه من يوم لآخر".