شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحذر من اقتراب كويكب من الأرض .. يحتمل أن يكون خطيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من اقتراب الكويكب 163348 (2002 NN4) والذى "يحتمل أن يكون خطيرًا" من الأرض، حيث يبلغ قطره ما بين 250 و 570 مترًا ، وسوف يمر بكوكبنا على مسافة 5.1 مليون كيلومتر بسرعة 11.1 كيلومتر / ثانية.

وقالت وكالة ناسا على موقعها على الإنترنت إن كويكبًا مصنفًا على أنه "خطير محتمل" سيقترب من الأرض في السادس من يونيو.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، فقد اكتشف الفلكيون حاليًا أكثر من 8000 كويكب يبلغ قطرها أكثر من 140 مترًا في الفضاء القريب من الأرض ، أو داخل دائرة نصف قطرها 7 ملايين كيلومتر، ووفقا لخبراء وكالة ناسا ، يتم تصنيف هذه الأجرام السماوية بأنها "يحتمل أن تكون خطرة"، قد يصل إجمالي عدد الكويكبات الكبيرة في الفضاء القريب من الأرض إلى 25000 ، وفقًا لموقع Space.com.

Advertisements

يدرس العلماء حاليا كويكبين بشكل مكثف، وهما ريوجو وبينو، حيث تشير بعض النتائج في الوقت الحالي أنهما قد يكونا قطعًا من نفس صخرة الفضاء العملاقة التي تحطمت في حادث تصادم، فقد أدعى العلماء أن الكويكبات ريوجو وبينو التي تدور بين الأرض والمريخ تشكلت بعد أن تم تقسيم صخرة أكبر بكثير.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير النمذجة الرياضية إلى أن الاثنين اللذان يبلغان قطرهما 3280 قدمًا و1610 قدمًا، قد تشكلا بعد إنشاء مركزين للجاذبية، لكن الصخور المسحوبة من كليهما ستحتاج إلى اختبار لتأكيد النظرية.