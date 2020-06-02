شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف أكبر منطقة براكين على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء الجيولوجيا تحت نيوزيلندا آثار فقاعة صهارة هائلة تسمى superplume، التى أدت فى الماضى إلى أكبر نشاط بركانى على الأرض، وتفيد مجلة Science Advances، بأن تيار الصخور المنصهرة انفصل عن الحدود الخارجية للنواة على عمق ثلاثة آلاف كيلومتر قبل نحو 120 مليون سنة، وارتفع بسرعة نحو السطح على شكل عمود فائق superplume .

وقد اكتشف علماء الجيولوجيا آثارعمود الوشاح، خلال تحليل سرعة انتشار الموجات الزلزالية الناتجة عن الهزات الأرضية الأرضية أو الانفجارات، واتضح للعلماء أن هذه الموجات خلال مرورها عبر هضبة هيكورانجى (تقع شرق نيوزيلندا) تتسارع بصورة ملحوظة وتصل سرعتها إلى تسعة كيلومترات فى الثانية، هذه التغيرات فى السرعة عالية ومتساوبة لجميع الموجات التى تنتشر أفقيا، ولكنها أقل بصورة ملحوظة فى الموجات العمودية.

وظهرأن هذا الاختلاف مشابه لسرعة الموجات فى صخور هضبة مانيهيكى الواقعة شمال جزيرة ساموا وصخور هضبة أنتونج جاوا الواقعة شمال جزر سليمان، وجميع هذه الصخور هى أجزاء من منطقة البراكين التى عرضها أكبر من ألفى كيلومتر.

جدير بالذكر إن قناة روسيا اليوم عرضت مقطع فيديو لثوران بركان "إيبيكو" يوم الثلاثاء الماضى ، فى جزيرة "باراموشير"، الواقعة فى أرخبيل جزر الكوريل الروسية وقذف رماده ليغمر بلدة سيفيرو- كوريلسك.

وتوثق اللقطات آثار ثوران البركان حيث غطت سحب الرماد سيارات ومنازل، وحسب التقرير الصادر عن فريق الاستجابة للثوران البركاني في إقليم كامشاتكا فإن "نشاطا بركانيا معتدلا" يستمر في إبييكو، كما أن قذف الرماد إلى مسافة ستة كيلومترات "يمكن أن يحدث في أي وقت".

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