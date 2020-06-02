Realme تبدأ رسميًا بإصدار تحديث Android 10 لكل من Realme 5 و Realme 5i و Realme 5s

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Realme اليوم بإصدار تحديث جديد لكل من Realme 5 و Realme 5i و Realme 5s يجلب معه نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل وواجهة Realme UI. هذا التحديث متوفر حاليًا في الهند، ولكن من المفترض أن يصل إلى بقية المناطق في قادم الأيام والأسابيع.

هذا التحديث يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10، ويجلب معه كذلك العديد من الخلفيات والمؤثرات الحركية والمؤثرات البصرية والأيقونات المصممة من قبل شركة Realme. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك شريط جانبي ذكي جديد يتيح لك الوصول السريع إلى التطبيقات وبدء جلسات تقسيم الشاشة لتعدد المهام، ويجلب معه كذلك بعض التحسينات والإضافات لتطبيق Game Space، فضلا عن العديد من الأشياء الأخرى.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.