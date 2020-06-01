تكنولوجيا: vivo تعلن رسمياً عن هواتف vivo X50 و X50 Pro وأيضاً X50 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo اليوم عن سلسلة هواتف vivo X50 التي تشمل كلاً من هواتف vivo X50 وvivo X50 Pro الذي يأتي بتصميم مميز في الكاميرة وأيضاً هاتف vivo X50 Pro Plus بمستشعر ISOCELL GN1 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

هاتف vivo X50 Pro Plus

يتميز هاتف vivo X50 Pro Plus بمستشعر ISOCELL GN1 رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/1.3، حيث يعد أول مستشعر يجمع بين ISOCELL وTetracell، كما يأتي بقدرة على إنتاج صور بدقة 12.5 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 2.4µm.

كما يأتي الهاتف بخوارزمية لتعويض الحركة، مع ميزة التركيز التلقائي المستمر مع تتبع موضوع التصوير عند تسجيل الفيديو، وأيضاً دعم التصوير بكفاءة مع التركيز التلقائي في الإضاءة المنخفضة أو الليل أيضاً يأتي الهاتف بنمط Super Night لدعم التصوير الليلي، مع نمط Astro الذي يدعم تنقية الصور.

أيضاً تدعم كاميرة periscope تكبير hybrid حتى 60 مرة، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات F/3.0، ودعم تكبير بصري حتى 5 مرات مع بعد بؤري 135مم، كما يأتي مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ويدعم المستشعر تصوير macro مع دعم التركيز عند مسافة 2.5سم، كما يتميز المستشعر الرابع بدقة 13 ميجا بيكسل، مع دعم تكبير بصري حتى مرتين.

ويضم هاتف vivo X50 Pro Plus شاشة OLED بحجم 6.56 إنش، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 865، مع واجهة Funtouch OS 10.5 ونظام تشغيل Android 10، على أن ينطلق الهاتف بسعر 840 دولار للنموذج الرئيسي ويتوفر في الأسواق في شهر يوليو.

هاتف vivo X50 Pro

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تقدم vivo هاتف X50 Pro الذي ينطلق بتصميم جديد في الكاميرة لدعم تثبيت أكثر كفاءة عند تسجيل الفيديو، بآداء يحاكي عصا التثبيت، لذا سيقدم الهاتف أفضل آداء في ميزة التثبيت بين الهواتف الذكية.

ويضم الهاتف مستشعر Sony IMX598 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، بفتحة عدسات f/1.6، كما يأتي نظام gimbal للتثبيت في الهاتف لدعم التدوير في نطاق أوسع، مع مضاد للإهتزازات مما يجعل نظام gimbal أفضل وأكثر كفاءة في تسجيل الفيديو مقارنة بنظام OIS التقليدي، وتضم إعدادات الكاميرة الخلفية ثلاثة مستشعرات حيث تضم الإعدادات كاميرة periscope بفتحة عدسات f/3.4.

ويضم الهاتف شاشة OLED منحنية في الجانبين بدقة عرض 1080 في 2376 بيكسل، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ورقاقة معالج Snapdragon 765G، كما يضم بطارية بقدرة 4315 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، وهي نفس قدرة البطارية والشحن التي تدعم vivo X50 Pro Plus، ويتوفر هاتف vivo X50 Pro بألوان الأسود والأزرق بسعر 600 دولار للنموذج الرئيسي، وينطلق للبيع في الأسواق في 12 من يونيو.

هاتف vivo X50

وينطلق هانف vivo X50 دون نظام gimbal للتثبيت، أيضاً لا يضم الهاتف كاميرة periscope، كما يتميز بشاشة مسطحة، دون التصميم المنحني في جانبي الشاشة المميز لإصدار Pro، كما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة في الجانب الأيسر من الشاشة.

أيضاً يأتي هاتف vivo X50 بأنحف تصميم بين هواتف 5G في الأسواق، حيث يتميز بسماكة 7.49مم، مع رقاقة معالج Snapdragon 765G.

كما يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.56 إنش، ويضم الهاتف مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة، وهو نفس المستشعر المستخدم في هاتفي vivo X50 Pro Plus، وvivo X50 Pro، إلا أن هذا الإصدار يتميز بفتحة عدسات F/2.48.

كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل للكاميرة الرئيسية بفتحة عدسات f/1.6، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة، وأخر telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4200 mAh، كما يتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 490 دولار على أن يتوفر بألوان الزهري، الأسود إلى جانب الأزرق، حيث ينطلق للبيع في 6 من يونيو.

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