آبل تستثمر 330 مليون دولار أمريكي في مصنع لشاشات MicroLED، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - تخطط شركة آبل لإستخدام شاشات MicroLED في عدد من أجهزتها، بما في ذلك iPad و iPhone و Apple Watch و MacBook والأجهزة الأخرى مستقبلاً.

وفقا لتقرير حديث، فيبدو أن شركة آبل قررت إستثمار 330 مليون دولار أمريكي في مصنع جديد لإنتاج شاشات MicroLED مع الشركة التايوانية Epistar المتخصصة في صناعة LED والشركة التايوانية الأخرى AU Optronics الرائدة في مجال صناعة شاشات LCD. وتأتي هذه الأخبار كجزء من تقرير صادر من قبل CENS.

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ووفقا لهذا التقرير، فسوف يتم إنشاء المصنع الجديد في فرع Longtan بمركز Hsinchu Science Park، ويٌقدر إجمالي إستثمارات شركة آبل بنحو 10 مليارات دولار تايواني، وهو ما يُعادل 334 مليون دولار أمريكي. وبغنى عن القول، فشركة آبل لم تؤكد بعد إقدامها على هذا الإستثمار، ولكن سمعنا طيلة الفترة الماضية أن لدى الشركة خطط كبيرة لشاشات MicroLED، ونتيجة لذلك نتوقع أن نرى الشركة تستخدم هذا النوع من الشاشات في العديد من أجهزتها خلال السنوات القليلة المقبلة.

هناك فوائد لإستخدام شاشات MicroLED، فهي تعد أكثر إشراقًا وأكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة بالمقارنة مع شاشات OLED العادية. كما أنها تعد أرق وأخف وزنا، ولكن يبدو أنها مكلفة من حيث التصنيع بالمقارنة مع شاشات OLED مما يوحي بأنها ستقتصر على منتجات آبل الراقية، على الأقل في البداية.