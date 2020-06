الهاتف Honor 30S قادم إلى أوروبا، ولكن قد يصل بنفس تصميم ومواصفات Huawei P40 Lite 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق الهاتف Honor 30S في الصين في وقت سابق من هذا الشهر، والآن يُشاع أن هذا الإسم سيشق طريقه إلى خارج الصين. على أي حال، قلنا ” الإسم ” لأن الصور الرسمية المسربة لا تكشف لنا عن الهاتف Honor 30S نفسه الذي تم إطلاقه في الصين.

الهاتف الذي يظهر في هذه الصور يبدو مماثلا لهاتف آخر من شركة Huawei، وهو الهاتف Huawei Nova 7 SE المعروف أيضًا بإسم Huawei P40 Lite 5G، ولكن يجب عليك عدم الخلط بينه وبين الهاتف Huawei P40 Lite. في حين لا يمكننا تأكيد ما قلناه الآن، فنحن لن نستغرب في حالة إذا قررت العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة Huawei وشركة Huawei نفسها إعادة إطلاق نفس الهاتف عدة مرات بأسماء مختلفة في أسواق مختلفة.

في حالة إذا كانت النسخة الأوروبية من الهاتف Honor 30S هي نفسها الهاتف Huawei P40 Lite 5G، فهذا يعني أنها ستأتي بدورها مع مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تمتاز بدقة 16 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من طراز HiSilicon Kirin 820، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W، ومستشعر بصمات الأصابع على الجانب.

وعلاوة على ذلك، فهي ستأتي كذلك مع أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 مع واجهة EMUI 10.1، ولكن من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.

Honor 30S press renders for Europe in Silver, Purple and Black colors. Specs are same as Huawei nova 7 SE

6GB+128GB will cost around €320#Honor30S pic.twitter.com/htf2XBG0a0