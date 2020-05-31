OnePlus تقوم بتعطيل وضع Photochrome في وحدات OnePlus 8 Pro العالمية

فاطمة أيت طالب - دبي - وضع Photochrome Mode في الهاتف OnePlus 8 Pro، والذي يستخدم كاميرا الأشعة تحت الحمراء القادرة على الرؤية من خلال البلاستيك والملابس الرقيقة، إتضح أنه مثير للجدل، لذلك قررت شركة LG تعطيله مؤقتًا. في الأصل، ذكرت شركة OnePlus أنها ستقوم بتعطيل هذه الميزة في الوحدات الصينية من الهاتف OnePlus 8 Pro، ولكن الآن قامت الشركة بإصدار تحديث للوحدات العالمية من الهاتف OnePlus 8 Pro يقوم بنفس الشيء.

هذا التحديث والذي يحمل البنية رقم Oxygen OS 10.5.9.IN11AA، ذكر أنه سيتم إزالة الوضع Photocrhome مؤقتًا لتعديله. وتعد شركة OnePlus بإعادة تفعيل هذه الميزة في وقت ما في شهر يونيو المقبل.

للتذكير، في تحقيق موجز أجراه موقع AndroidPIT، إتضح أن الكاميرا الرابعة الموجودة في الواجهة الخلفية للهاتف OnePlus 8 Pro تستطيع الرؤية من خلال بعض الأسطح إذا تم إستيفاء بعض الشروط المناسبة. كيف؟ حسنًا، تحتوي الكاميرات الأساسية التي نستخدمها على فلاتر الألوان لأن المستشعرات تستكشف طبيعيًا فقط كمية الضوء التي تصل إليها بدلاً من الألوان ولديها أيضًا فلتر الأشعة تحت الحمراء لحجب الضوء خارج الطيف المرئي. ومع ذلك، في حالة الهاتف OnePlus 8 Pro، قررت شركة OnePlus إزالة كل منهما مما يجعل الكاميرا حساسة لضوء الأشعة تحت الحمراء.

Advertisements

ونظرًا لأن المواد تمتص الضوء اعتمادًا على الطول الموجي، فقد تبدو بعض الأشياء شفافة عند توجيه كاميرا OnePlus 8 Pro إليها حتى لو لم تكن شفافة بالعين المجردة. هذا إلى حد كبير يشبه الطريقة التي يكون بها جسم الإنسان شفافًا للأشعة السينية. لذلك إذا كان لديك ما يكفي من ضوء الشمس ( ضوء الأشعة تحت الحمراء ) يسطع على العنصر المعني، وبالطبع، كانت المادة مناسبة، فستبدو شفافة.