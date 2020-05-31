HP تكشف عن خوذة HP Reverb G2 VR، وهي مصممة بالتعاون مع Valve ومايكروسوفت

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك العديد من خوذات الواقع الإفتراضي في السوق ومن مختلف العلامات التجارية، ولكن إذا كنت أحد المعجبين بمنتجات شركة HP وترغب في الحصول على خوذة للواقع الإفتراضي من هذه الشركة، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أنها أعلنت اليوم عن خوذة جديدة للواقع الإفتراضي تُدعى HP HP Reverb G2 VR.

تقول شركة HP أنها قامت بتطوير خوذة الواقع الإفتراضي هذه بالتعاون مع كل من Valve ومايكروسوفت لتوفير تجربة غامرة ومريحة ومتوافقة. خوذة الواقع الإفتراضي الجديدة هذه من شركة HP تضم شاشات LCD توفر دقة 2160×2160 بكسل لكل عين وشريط RGB كامل.

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من خلال دمج هذه الشاشات يتم توفير 9.3 مليون بكسل، وهو ما يعني بكسلات أكثر بنحو ×2.5 مرات من خوذة Oculus Rift S. وبصرف النظر عن الشاشات، فقد تم تزويد خوذة HP Reverb G2 VR الجديدة كذلك مع عدسات متقدمة ومكبرات صوتية ذات جودة عالية مصممة من قبل شركة Valve و HMD على التوالي. عمومًا، خوذة HP Reverb G2 VR الجديدة ستكون متاحة للشراء في خريف العام 2020 مقابل 599 دولار أمريكي.