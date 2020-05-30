شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد بث مباشر لمهمة ناسا وSpaceX التاريخية لإطلاق الرواد إلى محطة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد رائدا فضاء وكالة ناسا بوب بهنكن ودوج هيرلى، للإنطلاق على متن مركبة فضائية Crew Dragon من مركز كنيدى للفضاء فى فلوريدا اليوم، إذ أصبحت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وشركة سبيس إكس جاهزين مرة أخرى لمحاولة إطلاق رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) بعد تأجيل موعد إطلاقهم المقرر مسبقًا بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفقا لموقع "تايمز نيو ناو"، سيتم الإطلاق من مركز كنيدى للفضاء فى فلوريدا الساعة 3:22 مساءً بالتوقيت الشرقى (12:52 صباحًا بتوقيت الهند القياسي) اليوم، أى بحلول الساعة 9:22 مساء بتوقيت القاهرة.

وإذا كانت الظروف الجوية مواتية وحدث الإطلاق كما هو مخطط له، فإن Crew Dragon Demo-2 التى سترسل الرواد إلى الفضاء، ستكون مركبة تأخذ البشر إلى الفضاء من التربة الأمريكية فى صاروخ أمريكى بعد تسع سنوات طويلة.

ويمكنك مشاهدة البث المباشر عبر الإنترنت لإطلاق اليوم على قناة ناسا الرسمية على يوتيوب أو تطبيق ناسا أو منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى مثل Twitter و Facebook و LinkedIn و Twitch.tv. يمكنك أيضًا بدلاً من ذلك مشاهدة البث المباشر للإطلاق من هنا.

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وقالت وكالة ناسا فى تغريدة مؤخرًا أن الطقس مناسب بنسبة 40 فى المئة فقط للإطلاق، ولكن مثل المرة الأخيرة، إذا كان الطقس لا يسمح اليوم أيضًا، فسيتعين على وكالة الفضاء أن تلجأ إلى نافذة الإطلاق الثالثة التى ستفتح فى الساعة 3 مساءً بالتوقيت الشرقى (12:30 صباحًا بتوقيت الهند القياسي) يوم الأحد، 31 مايو ، 2020.

لماذا هذه المهمة ؟

يُطلق عليها مهمة Demo-2 ، وهى جزء من برنامج الطاقم التجارى التابع لناسا، وإذا نجحت هذه الرحلة التجريبية، فستوفر فائدة موسعة، ووقتًا إضافيًا للبحث وفرصًا أوسع للاكتشاف فى المختبر المداري.

وتعتبر محطة الفضاء الدولية حاسمة بالنسبة لـ "ناسا" لفهم تحديات الرحلات الفضائية الطويلة المدى اللازمة للرحلة إلى كوكب المريخ والتغلب عليها، من خلال تشجيع الصناعة على توفير خدمات النقل البشرى من وإلى المدار الأرضى المنخفض، يمكن لوكالة ناسا توسيع تركيزها على البناء وقالت وكالة الفضاء فى منشور على المدونة ان المركبات الفضائية والصواريخ لمهمات الفضاء البعيد ".

وسيشكل هذا الإطلاق أيضًا بداية حقبة جديدة فى رحلة الفضاء الأمريكية، حيث ستتمكن ناسا من إرسال روادها إلى محطة الفضاء الدولية دون الاعتماد على صاروخ سويوز الروسى كما تفعل الآن.