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كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحد 31 مايو 2020، يشهد طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى، لطيفا على السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.
وقالت الأرصاد، في بيان، إن الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء، وتنشط الرياح على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.
وأشارت الأرصاد أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذى يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.
وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد:
القاهرة العظمى 30 والصغرى 19
الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18
شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 19
الوادى الجديد العظمى 34 والصغرى 22
كانت هذه تفاصيل خبر كتلة هوائية قادمة من شمال المتوسط.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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