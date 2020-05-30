اليوتيوب تُطلق أخيرًا ميزة فصول الفيديو لتُسهل مشاهدة الفيديوهات الطويلة على المستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا سبق لك أن شاهدت مقطع فيديو طويل أو دروسًا على اليوتيوب، فقد تلاحظ أنه في وصف الفيديو، قام صاحب الفيديو بوضع الطوابع الزمنية حتى يتمكن المستخدمون من المرور مباشرة إلى الجزء الذي يريدون الذهاب إليه من الفيديو. على سبيل المثال، يمكنهم تخطي المقدمة، والمرور مباشرة إلى الجزء المهتمين به من البرنامج التعليمي.

هذه ليست بالضرورة الطريقة الأكثر فعالية، ولكنها تعمل. ومع ذلك، لحسن الحظ، سمعت اليوتيوب طلبات مستخدميها وأعلنت منذ ذلك الحين أنها قامت الآن بإصدار ميزة فصول الفيديو. تختبر اليوتيوب هذه الميزة منذ فترة طويلة، ويبدو أنه بسبب التعليقات الشائعة، إختارت الشركة جعل هذه الميزة متاحة لعامة المستخدمين.

كيف تعمل؟ ستظهر هذه الفصول في الجزء السفلي من مشغل الفيديو وستعرض الطوابع الزمنية التي يمكن للمستخدمين النقر عليها للانتقال إليها مباشرة. ومع ذلك، يجب أن نشير إلى أن هذه ميزة إختيارية تمامًا وسيحتاج منشئو الفيديوهات إلى تضمينها يدويًا، لذلك قد لا تستفيد منها جميع الفيديوهات.

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يجب أن يتم طرح ميزة فصول الفيديو الجديدة لنسخة الويب من اليوتيوب جنبًا إلى جنب مع تطبيق اليوتيوب على منصتي iOS و Android، لذا ترقبها إذا كانت هذه واحدة من الميزات التي كنت تتطلع إليها.