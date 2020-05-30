شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعقد مؤتمرها لإطلاق الإصدار التجريبي من Android 11 أونلاين فى 3 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل اليوم عن موعد الحدث الخاص بإطلاق الإصدار التجريبي من تحديث أندرويد11 والذى سيكون يوم 3 يونيو، وذلك بعد إلغاء الحدث الرئيسي السنوي Google I/O، حيث اعتادت جوجل أن تستعرض الجديد من مميزات الإصدارات الجديدة من نظام تشغيل الأندرويد سنوياً خلال مؤتمر المطورين السنوي Google I/O.

وبحسب موقع GSM الهندى، فمع إلغاء الفعاليات هذا العام، قررت عملاق البحث تأجيل موعد إطلاق الإصدار التجريبي من Android 11 حتى الأول من يونيو، ومن ثم بث الحدث الرسمي لعرض التحديث في 3 من يونيو.

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فيما ينتظر أن يستمر حدث إطلاق نظام التشغيل Android 11 لمدة ساعة تقريباً، حيث تستعرض عملاق البحث خلال هذه الفترة المميزات الجديدة في نظام التشغيل، والمميزات الجديدة المقدمة من جوجل للمطورين.

كما أشار التقرير إلى أن جوجل تخطط أيضا لنشر المحادثات الهامة التي تسلط الضوء على المميزات الرئيسية الجديدة لنظام التشغيل، وواجهة النظام، إلى جانب المحادثات التي تقدم تغطية كاملة لجميع التساؤلات الخاصة بالمطورين حول تحديث Android 11، ومنصة جوجل بلاي.

وسيتبع الإطلاق جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة ويمكن لأي شخص المشاركة فيها باستخدام علامة التصنيف #AskAndroid، بالإضافة إلى ذلك، ستنشر جوجل أيضًا 12 محادثة على مدونة أندرويد، بدءًا من الأساسيات وتغطي الموضوعات المتقدمة لاحقًا.