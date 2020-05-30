آبل نجحت في شحن 21.2 مليون جهاز قابل للإرتداء في الربع الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - تحظى الأجهزة القابلة للإرتداء من شركة آبل بشعبية كبيرة جدًا في جميع أنحاء العالم، فقد حصدت أجهزة مثل Apple Watch و AirPods مبيعات كبيرة جدًا.

ووفقا لتقرير حديث، فقد كانت مبيعات الأجهزة القابلة للإرتداء التابعة لشركة آبل في الربع الأول من هذا العام كبيرة جدًا، فقد تمكنت الشركة على ما يبدو من شحن 21.2 مليون جهاز قابل للإرتداء في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مع العلم بأنها تمكنت من بيع 13.3 مليون وحدة فقط في الربع الأول من العام 2019.

وبفضل هذه المبيعات القوية، إستطاعت شركة آبل أن تستحوذ على 29.3 في المئة من سوق الأجهزة القابلة للإرتداء. وبالنسبة للمرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب شركة Xiaomi التي نجحت في بيع 10.1 مليون وحدة، في حين حلت شركة سامسونج في المرتبة الثانية بفضل شحنها لـ 8.1 مليون وحدة. وعلى ما يبدو، هيمنة آبل على سوق الأجهزة القابلة للإرتداء ستتواصل في قادم الأشهر، فهي تستعد للكشف عن أجهزة جديدة في المستقبل القريب.

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في الواقع، لقد تردد في الفترة الماضية أن شركة آبل تستعد لإطلاق نسخة جديدة من الساعة الذكية Apple Watch، فضلا عن سماعات جديدة للرأس تُدعى AirPods Studio، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أنه لم يتم تأكيد قدوم أي من هذين المنتجين من قبل شركة آبل حتى الآن، لذلك لا تتحمسوا كثيرًا.