هكذا يبدو الهاتف Google Pixel 4a XL الملغي من قبل شركة جوجل

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، قامت شركة جوجل بالدخول إلى سوق الهواتف الذكية المتوسطة من خلال إطلاق الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL. والآن بعد مضي عام على إطلاقهما، فقد حان الوقت بالنسبة لشركة جوجل لتكشف عن خلفيهما، ولكن التقارير السابقة لمحت إلى شيء مهم، وهو أن شركة جوجل ستكتفي هذا العام بإطلاق الهاتف Google Pixel 4a وستقوم بإلغاء الهاتف Google Pixel 4a XL لأسباب لا تزال مجهولة.

الآن إذا كنت مهتمًا بمعرفة كيف يبدو الهاتف Google Pixel 4a XL الذي تم إلغاؤه، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أنه تم اليوم نشر صور حاسوبية تستعرض لنا كيف يبدو الهاتف Google Pixel 4a XL من الأمام والخلف والجانب، وهي الصور التي تُؤكد لنا أن الهاتف Google Pixel 4a XL كان يضم كاميرتين في الخلف بدلاً من كاميرا واحدة كما هو الحال في الهاتف Google Pixel 4a، وكاميرا أمامية في الثقب الموجود في الركن الأيسر العلوي من الشاشة.

في حين تم إلغاء الهاتف Google Pixel 4a XL، فلا تزال شركة جوجل ترغب في إطلاق الهاتف Google Pixel 4a، وقد سمعنا آخر مرة أنه سيتم الكشف عن هذا الهاتف في اليوم 13 من شهر يونيو المقبل، وهو ما يعني بأننا سنرى هاتف واحد متوسط فقط من شركة جوجل هذا العام بدلاً من هاتفين.

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وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد كشفت لنا أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم هيكل مصنوع من البلاستيك، وشاشة OLED بحجم 5.81 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 730، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا كذلك أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 12.2 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبطارية بسعة 3080mAh تدعم الشحن بقوة 18W، ولكن لن يكون هناك دعم للشحن اللاسلكي.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Google Pixel 4a سيأتي كذلك مع منفذ السماعات 3.5mm ورقاقة الأمان Google Titan M، ولكنه سيفتقر إلى مستشعرات Soli ووحدة المعالجة العصبية Pixel Neural Core. بغنى عن القول، فهذا الهاتف سيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.