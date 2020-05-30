Xbox Series X سيشغل ألعاب أجيال Xbox الأربعة، وبعضها بوضع HDR و 120fps

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذا الصباح، نشر Jason Ronald، مدير إدارة المنتجات في فريق Xbox Series X تدوينة حول جهاز الألعاب الجديد من الشركة وتوافقه العكسي مع ألعاب Xbox القديمة. إعتبارًا من اليوم الأول، سيكون جهاز Xbox Series X متوافقًا مع الألعاب الخاصة بالأجيال الأربعة من جهاز Xbox.

تم الحديث عن التحدي المتمثل في القدرة على القيام بذلك في التدوينة. التحدي الأول هو الإختلاف في المعمارية التي تم بها بناء المعالجات المستخدمة في أجهزة Xbox المختلفة. ومع ذلك، نجحت مايكروسوفت في جعل ألعاب Xbox القديمة متوافقة مع جهاز Xbox Series X الجديد بفضل المعالج الخاص المستخدم في هذا الأخير. والفضل في ذلك يعود أيضًا إلى نظام Xbox OS.

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تم إختبار ألعاب Xbox القديمة على Xbox Series X لأكثر من 100 آلف ساعة، وهو الإختبار الذي خلص إلى أن الآلاف من الألعاب ستكون قابلة للتشغيل منذ اليوم الأول. يأمل فريق مايكروسوفت في بلوغ 200 آلف ساعة من الإختبارات بحلول الوقت الذي يتم فيه إطلاق جهاز Xbox Series X، والذي من المقرر أن يكون في موسم العطلات لهذا العام.

سيكون جهاز Xbox Series X هو أفضل جهاز لتشغيل الألعاب القديمة نظرًا إلى أنه يقوم بتشغيل الألعاب طبيعيًا. وهذا يعني أنه يمكنك توقع أوقات تحميل أسرع، وفي بعض الحالات، معدلات إطار أعلى. وأوضح السيد Jason Ronald أن الشراكة الجديدة مع Xbox Advanced Technology Group تتيح طريقة لإضافة دعم HDR للألعاب تلقائيًا. يتم ذلك بدون أي تأثير على أداء اللعبة ويمكن تطبيقه على جميع الألعاب وصولاً إلى ألعاب Xbox الأول.