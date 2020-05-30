الهاتفين Huawei P20 Pro و Huawei Mate 10 يبدأن بتلقي تحديث Android 10 على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - جوجل على وشك إطلاق النسخة التجريبية العامة الأولى من نظام Android 11 في غضون أيام قليلة، ومع ذلك لا تزال هناك الكثير من الهواتف التي لا تعمل حتى بنظام Android 10. ومع ذلك، إنضم هاتفين أخرين إلى الحفلة اليوم، فقد بدأت شركة Huawei اليوم بإصدار تحديث EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10 لكل من Huawei P20 Pro و Huawei Mate 10.

تم إطلاق هذا الأخير في شهر نوفمبر من العام 2017، وهو يبلغ من العمر عامين ونصف حاليًا، ومن الجيد أن نرى أنه لم يتم نسيانه من قبل الشركة الصينية. من المؤكد أننا لا نرى كل يوم جهاز أندرويد يحصل على إصدار جديد من الأندرويد بعد عامين من إصداره.

تحديث Android 10 للهاتف Huawei P20 Pro يحمل البنية رقم EMUI 10.0.0.161 ويبلغ حجمه 4.39 جيجابايت، في حين يحمل تحديث Android 10 للهاتف Huawei Mate 10 البنية رقم EMUI 10.0.0.158 ويبلغ حجمه 4.59 جيجابايت.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.