Lenovo تكشف النقاب رسميًا عن Lenovo Yoga Duet 7i مع لوحة مفاتيح قابلة للفصل

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تفكر في الحواسيب المحمولة المزودة بلوحات المفاتيح القابلة للفصل، فهناك إحتمال كبير أن تُفكر في حواسيب Surface من شركة مايكروسوفت. الآن يبدو أن شركة Lenovo تريد المنافسة في هذا السوق أيضًا، فهي الآن قررت أن تكشف عن أول حاسوب Lenovo Yoga مزود بلوحة مفاتيح قابلة للفصل، يُدعى Lenovo Yoga Duet 7i.

Lenovo Yoga Duet 7i هو عبارة عن حاسوب محمول مضغوط وقوي للغاية علمًا أنه يضم شاشة IPS LCD بحجم 13 إنش وبدقة QuadHD. وعلاوة على ذلك، فبإمكان المستهلكين الحصول عليه مع ما يصل إلى الجيل العاشر من المعالج Intel Core i7، ومع ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية DDR4، ومع ما يصل إلى 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية PCIe SSD. تفتخر شركة Lenovo كذلك بكون Lenovo Yoga Duet 7i قادرًا على توفير 10.8 ساعات من الإستخدام، والفضل في ذلك يعود إلى الذكاء الإصطناعي الذي يعمل على تحسين عمر البطارية بنحو 20 في المئة.

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سيكون Lenovo Yoga Duet 7i أكثر من مجرد حاسوب محمول لأن شركة Lenovo كشفت أيضًا عن مُلحق جديد للحاسوب يستخدم القلم E-Color، وهو القلم الذي يأتي في الأساس مع مستشعر ذكي مدمج يقوم بإنتقاء الألوان من الحياة الواقعية ومحاكاتها.

تشمل الميزات الأخرى في Lenovo Yoga Duet 7i دعم WiFi 6 و LTE والمساعد الرقمي Alexa أيضًا. يبدأ سعر Lenovo Yoga Duet 7i من 1199 يورو، وسيكون متاحًا للشراء بدءًا من يونيو 2020.