شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز الفلك الدولى: اختفاء البقع الشمسية ظاهرة طبيعية تحدث كل 11 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد مركز الفلك الدولى، على تغريدة أحد متابعيه بموقع تويتر، حول اختفاء البقع الشمسية الموجودة داخل الشمس، موضحة أن ذلك ظاهرة طبيعية تحدث كل 11 عاما، والحديث عن كوارث أو أحداث استثنائية تزامنا مع ذلك عبارة عن مبالغات غير صحيحة.

وكتب مركز الفلك الدولى عبر حسابه بموقع تويتر:" اختفاء البقع الشمسية ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري (تقريبا كل 11 سنة)، وموضوع سبات الشمس أو مرحلة الحجب وما يصاحبه من كوارث وأحداث استثنائية، هذا كله عبارة عن مبالغات غير صحيحة".

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مركز الفلك الدولى

جاء ذلك ردا على تغريدة، أحد متابعيها، حيث تساءل قائلاً :" هل صحيح بأن البقع الشمسية "تلك النقط السوداء "الموجودة داخل الشمس اختفت كلياً وبذلك دخلت الأرض في مرحلة الحجب".

من جانب آخر، كشف مركز الفلك الدولى، صورة جديدة للشمس يظهر من خلالها ألسنة اللهب، موضحا أنه صورت صباح اليوم من مدينة أبو ظبى باستخدام تلسكوب شمسى خاص، كما يبلغ حجم أكبر من الأرض.

ونشر مركز الفلك الدولى، صورة للشمس، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً :" صورة للشمس وتظهر فيها ألسنة اللهب، تم تصويرها صباح هذا اليوم من مدينة أبوظبي بواسطة مركز الفلك الدولي، باستخدام تلسكوب شمسي خاص يظهر الطبقات العليا من الشمس. لسان اللهب في أعلى الصورة أكبر من حجم الأرض كلها كما هو مبين في الصورة".