خدمة بث الألعاب السحابية Nvidia GeForce Now تحتضن الآن أكثر من 2000 لعبة

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إقتراب نهاية الفترة التجريبية لخدمة بث الألعاب السحابية Nvidia GeForce Now، أعلنت شركة Nvidia الآن أن هذه الخدمة أصبحت حاليًا موطنًا لأكثر من 2000 لعبة والتي يمكن للمستخدمين الإختيار من بينها.

هذا الإنجاز يجعل شركة Nvidia تنجح في بناء كتالوج قوي جدًا لألعاب الحاسوب مع دعم كامل من المطورين. وإستطاعت شركة Nvidia كذلك تحقيق هذا الإنجاز بفضل تقديم عملية إشتراك جديدة للمطورين والناشرين لتقديم ألعابهم على منصة Nvidia GeForce Now.

قائمة الألعاب المتاحة حاليًا على منصة Nvidia GeForce Now تشمل ألعابًا كبيرة مثل Apex Legends و Counter-Strike: Global Offensive و Destiny 2 و Dota 2 و Fortnite و Rocket League و Terraria و Tom Clancy’s Rainbow Six Siege، فضلا عن العديد من الألعاب القوية الأخرى.

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وفي حالة إذا لم تسمع عن خدمات بث الألعاب السحابية مثل Nvidia GeForce Now من قبل، فهي خدمات يصفها العديد من الأشخاص بمستقبل الألعاب لأنها تلغي المشكلة التي تقف عائقًا أمام الألعاب، وهي العتاد، فقد لا يكون ممكنًا بالنسبة إليك تشغيل بعض الألعاب على الحاسوب الخاص بك بسبب المواصفات التقنية المحدودة التي يتوفر عليها. هذا هو السبب في أن الكثيرين يعتقدون بأن خدمات بث الألعاب عبر السحابة يمكن أن تكون هي الطريق للمستقبل، حيث يتم القيام بكل الأحمال الثقيلة في الخوادم البعيدة وكل ما تحتاجه هو الإتصال بشبكة الإنترنت لبث تلك الألعاب على جهازك.

وعلاوة على ذلك، فخدمات بث الألعاب عبر السحابة تزيل بعض القيود، فهي تمكنك نظريًا من تشغيل ألعاب الحواسيب على الهواتف الذكية. هناك العديد من الخدمات في السوق اليوم، مثل Nvidia GeForce Now و Google Stadia و Microsoft xProject.