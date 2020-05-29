الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس الـ 72 ساعة القادمة..انخفاض ملحوظ





كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، خلال ااـ 72 ساعة القادمة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأحد، مشيرة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .

وتوقعت الهيئة، عبر موقعها الرسمي، أن يسود يومي الجمعة والسبت، طقس لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلاً، فضلاً عن تكون الشبورة المائية صباحًا على معظم المناطق، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وأشارت إلى أن يوم الأحد، يشهد طقسًا معتدلاً نهارًا، مائل للبرودة ليلاً، وتنشط الرياح في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

طقس الجمعة

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القاهرة: 29 19.

الوجه البحري: 28 18.

السواحل الشمالية الغربية: 25 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 32 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 32 19.

شمال الصعيد: 32 19.

جنوب الصعيد: 37 23.

طقس السبت

القاهرة: 29 18.

الوجه البحري: 28 17.

السواحل الشمالية الغربية: 25 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 25 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 32 21.

شمال الصعيد: 32 19.

جنوب الصعيد: 36 22.

طقس الأحد

القاهرة: 31 19.

الوجه البحري: 30 18.

السواحل الشمالية الغربية: 28 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 25 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 35 22.

شمال الصعيد: 34 19.

جنوب الصعيد: 38 22.